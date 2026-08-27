Γερμανία: Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο - Η ερωτική αντιζηλία στο επίκεντρο

Snapshot Δύο άνθρωποι, μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, σκοτώθηκαν σε επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας.

Ο φερόμενος δράστης είναι ένας 19χρονος, πρώην σύντροφος της μαθήτριας, που συνελήφθη άμεσα από τις αρχές.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή του σχολείου και διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στους χώρους ιδιωτικού σχολείου, στην περιοχή Γκόζεν-Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung, τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια του σχολείου και ένας 30χρονος άνδρας. Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 19 ετών, ήταν ο πρώην σύντροφος της κοπέλας. Οι αρχές επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περίμετρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ερευνώντας τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

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