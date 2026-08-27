ΟΗΕ: Απαιτεί κανόνες για την προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Εν μέσω της δίκης, η Meta δέχτηκε την Τετάρτη να πληρώσει έως 17 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στο Instagram και το Facebook για τους εφήβους

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΟΗΕ: Απαιτεί κανόνες για την προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ύπατος εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε κανόνες για την προστασία των παιδιών σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η Meta συμφώνησε να πληρώσει έως 18 δισεκατομμύρια δολάρια και να επιβάλει περιορισμούς στο Instagram και το Facebook για τους εφήβους σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ.
  • Ο Φόλκερ Τουρκ τόνισε την ανάγκη για ασφάλεια στο διαδίκτυο να ενσωματωθεί από τον σχεδιασμό των πλατφορμών, αντί να επιβαρύνονται γονείς και παιδιά.
  • Το γραφείο του ΟΗΕ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνουν την προστασία των δεδομένων των παιδιών και την απαγόρευση μικροστόχευσης για εμπορικούς σκοπούς.
  • Η συμφωνία της Meta αντιμετωπίζει μέρος της δικαστικής διαμάχης για την ψυχική υγεία των νεαρών στις ΗΠΑ, ενώ παρόμοιες έρευνες διεξάγονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ο ύπατος εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ζήτησε σήμερα να υπάρξουν κανόνες για την προστασία των παιδιών σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε αυτή την εβδομάδα η Meta στις ΗΠΑ.

Εν μέσω της δίκης, η Meta δέχτηκε την Τετάρτη να πληρώσει έως 17 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στο Instagram και το Facebook για τους εφήβους περίπου 50 Πολιτειών και εδαφών των ΗΠΑ, συνάπτοντας μια συμφωνία με τους γενικούς τους εισαγγελείς, συγκριτικά με μια ιστορική διευθέτηση που επιβλήθηκε στις καπνοβιομηχανίες το 1998.

Το Τέξας ανακοίνωσε στη συνέχεια τη δική του συμφωνία: περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και παρόμοιοι περιορισμοί, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια. «Τα παιδιά δεν θα πρέπει να περιμένουν μια προσφυγή στη δικαιοσύνη για να μπορέσουν να περιηγηθούν με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο», σημείωσε ο Φόλκερ Τουρκ στην πλατφόρμα X.

Ο ύπατος εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι οι νέες διατάξεις που υιοθέτησε η Meta σε αυτές τις εν λόγω Πολιτείες και τα εδάφη των ΗΠΑ «είναι προς την κατεύθυνση» αυτού που απαιτεί. Ωστόσο «ένας σχεδιασμός με άξονα την ασφάλεια πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον τομέα», προέτρεψε.

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To σύμβολο του ΟΗΕ

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία αντί να περιμένουν τα δικαστήρια και οι εταιρίες να αναλάβουν δράση», πρόσθεσε. Στις 29 Μαΐου, ο Φόλκερ Τουρκ είχε δηλώσει ότι η εγγύηση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο είναι επιτακτική προτεραιότητα. Για τον αξιωματούχο του ΟΗΕ, η εστίαση του ενδιαφέροντος μόνο στους ηλικιακούς περιορισμούς δεν θα αλλάξει καθόλου τους σχεδιασμούς και τους αλγόριθμους που έχουν κάνει αυτές τις πλατφόρμες επικίνδυνες.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί πρέπει να ενσωματώσουν την ασφάλεια «ήδη από τον σχεδιασμό, αντί να ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους γονείς και στα παιδιά», είχε δηλώσει τότε. Το γραφείο του δημοσίευσε δέκα κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν κυρίως τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των δεδομένων των παιδιών εξ ορισμού, ενώ επισημαίνουν ότι η μικροστόχευση των ανηλίκων για εμπορικούς σκοπούς «δεν θα πρέπει να επιτρέπεται».

Η συμφωνία της Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες επιλύει μόνο ένα μέρος, το πιο βαρύ, της μεγάλης δικαστικής διαμάχης στην οποία όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορούνται ότι προκάλεσαν κρίση ψυχικής υγείας στους νεαρής ηλικίας Αμερικανούς.

Στην ΕΕ, η Meta αποτελεί επίσης αντικείμενο ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παρόμοιους λόγους.

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