Αποκάλυψη Times: Η Σαϊεντολογία στρατολογεί παιδιά ως «βοηθητικό προσωπικό» - Κάνουν μέχρι μασάζ

Μια έρευνα της εφημερίδας « The Times» αποκάλυψε πώς η Σαϊεντολογία στρατολογεί παιδιά ως «προσωπικό».⁠⁠

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έρευνα τα τελευταία δύο χρόνια η εκκλησία απασχολεί παιδιά ηλικίας μόλις 13 ετών για να εργάζονται μαζί με ενήλικες σε διοικητικά καθήκοντα, καθώς και σε ρόλους εκπαίδευσης και στρατολόγησης. Μια έφηβη έχει αναλάβει ρόλο που περιλαμβάνει την παροχή μασάζ σε ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων ανδρών μελών του προσωπικού και μελών του κοινού.

Η Σαϊεντολογία το αρνείται.⁠⁠ Ο Tom Ball πέρασε μια εβδομάδα στην εκκλησία με το πρόσχημα ότι παρακολουθούσε ένα «μάθημα βελτίωσης της ζωής» και παρατήρησε παιδιά να εργάζονται εκεί.

⁠⁠Η εκκλησία επιμένει ότι πρόκειται για εθελοντές, παρόλο που έχουν υπογράψει «συμβάσεις προσωπικού» που τους υποχρεώνουν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε αντάλλαγμα για μια πενιχρή αμοιβή.

Αν και αναφέρονται ως «προσωπικό», η εκκλησία επιμένει ότι αυτό δεν υποδηλώνει απασχόληση, αλλά την «στελέχωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» που πραγματοποιείται από «εθελοντές».