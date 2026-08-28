Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης «Οντάριο» σε «Αμερικής» - Η απάντηση Καναδά

Snapshot Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ απάντησε ότι η λίμνη θα ονομάζεται Οντάριο «τώρα και για πάντα», υπενθυμίζοντας την ιστορική και πολιτιστική σημασία του ονόματος.

Η λίμνη Οντάριο βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, μεταξύ της επαρχίας του Οντάριο και της Νέας Υόρκης.

Η απόφαση Τραμπ συνέπεσε με επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, όπου επιβλήθηκαν αμοιβαίοι δασμοί σε προϊόντα αυτοκινήτων και άλλων αγαθών.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει χάρτη με το νέο όνομα «Λίμνη Αμερικής», εκφράζοντας απογοήτευση για τις εμπορικές σχέσεις με την επαρχία Οντάριο. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε σήμερα διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής», κάτι που είχε προαναγγείλει μερικές μέρες νωρίτερα.

Μετά την υπογραφή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «έχουμε έναν Κόλπο (σσ του Μεξικού), έχουμε μία λίμνη (σσ Οντάριο), τώρα το μόνο που χρειαζόμαστε είναι έναν ωκεανό».

Η απάντηση Καναδά

Το γεγονός οδήγησε στην αντίδραση του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε ότι η λίμνη ονομάζεται Οντάριο «τώρα και για πάντα».

«Το όνομα "Λίμνη Οντάριο" προέρχεται από τη λέξη Ontari’io της γλώσσας των Wendat, η οποία, όπως αρμόζει, σημαίνει "η λίμνη είναι όμορφη, η λίμνη είναι μεγάλη". Το όνομα αυτό έχει ιστορία άνω των 400 ετών και χρονολογείται πριν από τη Συνομοσπονδία του Καναδά και τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε ο πρωθυπουργός του Καναδά.

«Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρωνύμιά τους», αλλά «οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτή η λίμνη ονομάζεται Λίμνη Οντάριο -σήμερα και για πάντα», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Η απόφαση Τραμπ

Η λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες λίμνες των ΗΠΑ και συνορεύει με την επαρχία του Οντάριο στον Καναδά, ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκεται η Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη διάταγμα για την αλλαγή του ονόματος της λίμνης, την ώρα που η αντιπαράθεση με τον Καναδά για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώνεται.

Η Ουάσινγκτον επέβαλλε το Σάββατο δασμούς 50% σε όλα τα προϊόντα του Καναδά που αφορούν αυτοκίνητα και φορτηγά, με την Οττάβα να απαντά με δασμούς 15-50% σε διάφορα αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη της λίμνης στην οποία είχε σβήσει το όνομα «Λίμνη Οντάριο» και έχει προσθέσει το όνομα «Λίμνης Αμερικής» δίπλα σε μία αμερικανική σημαία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο», είχε γράψει στο Truth Social.

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