Ο Μαρκ Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Λίμνη Οντάριο - Τότε, τώρα για πάντα

Snapshot Ο Μαρκ Κάρνεϊ υπερασπίζεται το ιστορικό όνομα της Λίμνης Οντάριο, που προέρχεται από τη γλώσσα των αυτοχθόνων Γουέντατ και έχει ιστορία πάνω από 400 χρόνια.

Ο Καναδάς αντιτίθεται στην εκτελεστική εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για μετονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής».

Η μετονομασία αποτελεί μέρος ευρύτερων αλλαγών των ΗΠΑ σε εμπορικές συμμαχίες, εξωτερική πολιτική και εθνικά σύμβολα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αλλαγή ισχύει άμεσα και ανέθεσε την υλοποίηση στον υπουργό Εσωτερικών και στο Συμβούλιο Γεωγραφικών Ονομάτων.

Η αλλαγή έχει ήδη εφαρμοστεί στα ηλεκτρονικά έγγραφα της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ξεκάθαρο μήνυμα για τη διατήρηση της γεωγραφικής και ιστορικής ταυτότητας του Καναδά έστειλε ο Μαρκ Κάρνεϊ, απαντώντας στην κίνηση Τραμπ για την μετονομασία της Λίμνης του Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής

Όπως εξηγεί στην αναρτησή του στο Facebook το όνομα της λίμνης Οντάριο έλκει την καταγωγή του από τη λέξη «Ontari’io» της γλώσσας των αυτοχθόνων Γουέντατ, που σημαίνει «η λίμνη είναι όμορφη, η λίμνη είναι μεγάλη». Μετρά περισσότερα από 400 χρόνια ιστορίας. Πρόκειται για έναν προσδιορισμό που προϋπήρχε τόσο της ίδρυσης της Καναδικής Συνομοσπονδίας όσο και της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στάση των Καναδών απέναντι στις αλλαγές των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, «είναι σαφές πως η Αμερική αλλάζει κατεύθυνση σε πολλά επίπεδα, από τις εμπορικές της συμμαχίες και την εξωτερική της πολιτική μέχρι τα εθνικά μνημεία και τα υδρονύμια. Την ίδια ώρα, οι Καναδοί γνωρίζουν καλά τι σημαίνει σεβασμός στην πραγματικότητα των πραγμάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η λίμνη παραμένει η λίμνη Οντάριο, όπως ακριβώς λεγόταν στο παρελθόν, όπως λέγεται σήμερα και όπως θα λέγεται για πάντα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», σε μία κίνηση περισσότερο συμβολική, που όμως αντανακλά την ένταση της αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που μαίνεται ανάμεσα στους δύο μέχρι πρότινος στενούς «συμμάχους», σε άλλο ένα χαρακτηριστικό «στιγμιότυπο» των αντιθέσεων που εντείνονται μέσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο.

Στο Οβάλ Γραφείο, πλαισιωμένος από μεγάλους χάρτες των Μεγάλων Λιμνών με την ένδειξη «Κάνοντας τις Μεγάλες Λίμνες Ακόμα Μεγαλύτερες» και την ετικέτα «Λίμνη Αμερική», ο Τραμπ δήλωσε ότι η αλλαγή «ισχύει αμέσως».

«Η "Λίμνη της Αμερικής" ήταν κάτι που σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό», είπε. «Εχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Τώρα το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας ωκεανός. Ισως θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή και του Ειρηνικού», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπενθυμίζοντας και την αντίστοιχη εντολή του για μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Το νέο διάταγμα αναθέτει στον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ και στο Συμβούλιο Γεωγραφικών Ονομάτων να ολοκληρώσουν τη μετονομασία εντός 30 ημερών, ενημερώνοντας όλα τα επίσημα συστήματα, χάρτες, συμβόλαια και έγγραφα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ήδη ότι η αλλαγή έχει εφαρμοστεί στα ηλεκτρονικά της έγγραφα.