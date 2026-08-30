Γιατί οι αρχαιολόγοι είναι σίγουροι ότι βρήκαν την χαμένη πόλη όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

Οι αρχαιολόγοι την αποκαλούν την «τελευταία χαμένη πόλη των Ευαγγελίων»

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γιατί οι αρχαιολόγοι είναι σίγουροι ότι βρήκαν την χαμένη πόλη όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τη χαμένη βιβλική πόλη Βηθσαϊδά στο βόρειο Ισραήλ, όπου σύμφωνα με τα Ευαγγέλια ο Ιησούς έκανε θαύματα.
  • Ευρήματα όπως λάμπες, εργαλεία μακιγιάζ, νομίσματα και ρωμαϊκά τείχη επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της πόλης κατά τη ρωμαϊκή περίοδο (1ος-3ος αιώνας).
  • Κεραμικά και λαμπτήρες που παραπέμπουν στην 1η αιώνα και στην Ιερουσαλήμ δείχνουν ότι Εβραίοι ζούσαν στην πόλη όταν μετονομάστηκε σε Ιουλιάς.
  • Τα ευρήματα αμφισβητούν την αντίληψη ότι οι κάτοικοι της Γαλιλαίας ήταν φτωχοί και αναδεικνύουν ακμάζουσες πόλεις υπό ρωμαϊκή κατοχή.
  • Η ανασκαφή επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι ο χώρος Ελ-Αράτζ είναι η ιστορική Βηθσαϊδά, γνωστή και ως «η τελευταία χαμένη πόλη των Ευαγγελίων».
Snapshot powered by AI

Μια ομάδα αρχαιολόγων είναι απολύτως βέβαιη ότι ανακάλυψε τη χαμένη βιβλική πόλη της Βηθσαϊδά στο βόρειο Ισραήλ, όπου Ιησούς έκανε θαύματα όταν έδωσε σε έναν τυφλό την όραση του και τάισε χιλιάδες με ψωμί και ψάρια. Η επιμονή τους στηρίζεται στον απίστευτερο αρχαιολογικό θησαυρό που ανέσκαψαν στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η αρχαιολογική σκαπάνη εντόπισε λάμπες, εργαλεία μακιγιάζ, νομίσματα και δεκάδες άλλα αντικείμενα στις όχθες της Θάλασσας της Γαλιλαίας, κατά τη διάρκεια της 10ης ανασκαφικής περιόδου, Τα ευρήματα ενίσχυσαν μία μακροχρόνια θεωρία των αρχαιολόγων ότι η περιοχή αυτή ήταν κάποτε η αρχαία πόλη Βηθσαϊδά όπου ο Ιησούς πραγματοποίησε μια σειρά θαυμάτων.

«Αυτό που προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη είναι η συσσώρευση των στοιχείων που συλλέγονται από όλα τα τμήματα της ανασκαφής, τα οποία συνθέτουν μια εικόνα του ιστορικού προφίλ του αρχαίου χώρου. Αυτή η εικόνα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη με κάθε εποχή», έγραψε ο Στίβεν Νότλεϊ, ακαδημαϊκός διευθυντής της ανασκαφής, σε μια ανάρτηση στο blog του νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο Νότλεϊ και η ομάδα του έχουν περάσει την τελευταία δεκαετία σε ανασκαφές στα ερείπια του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται στην βορειοανατολική όχθη της Θιβεριάδας και είναι γνωστός σήμερα ως ελ Αράτζ.

Αυτή η 10η ανασκαφική περίοδος διεύρυνε σημαντικά τις γνώσεις των αρχαιολόγων για τη Βηθσαϊδά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η οποία εκτείνεται από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα. Ευρήματα από άλλες αρχαίες εποχές βρέθηκαν διάσπαρτα σε ολόκληρη την εκτεταμένη περιοχή. Επίσης, ανακάλυψαν «τείχη της ρωμαϊκής περιόδου, ένα βασαλτικό μύλο (πέτρα άλεσης), νομίσματα και ένα συναρπαστικό μισό δωρικό κιονόκρανο που πιθανότατα κοσμούσε κάποιο δημόσιο κτίριο» καθώς και ενδείξεις ότι κάτω από το χώμα κρυβόταν ένας παλαιότερος ελληνιστικός οικισμός, σύμφωνα με τον Στίβεν Νότλεϊ.

anaskafi-3.jpg

Η αρχαιολογική ομάδα διαπίστωσε ότι κατά την Οθωμανική περίοδο ο ιδιοκτήτης του Beit Habek που ήταν από τη Συρία είχε χτίσει τους στάβλους του πάνω σε παλαιότερα ρωμαϊκά κτίσματα χωρίς να στηριχθεί σε θεμέλια. Αυτή ήταν μία απόφαση η οποία προς έκπληξη τον επιστημόνων δεν οδήγησε σε κατάρρευση ή καταστροφή των πέτρινων τοίχων που βρέθηκαν ακέραιοι από τους αρχαιολόγους.

Η ομάδα βρήκε επίσης κεραμικά από κιμωλία και αρκετούς άθικτους λαμπτήρες, οι οποίοι κατασκευάζονταν μόνο στην Ιερουσαλήμ πριν από το 70 μ.Χ. Αυτά θεωρεύνται αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι Εβραίοι ζούσαν στην συγκεκριμένη πόλη τον 1ο αιώνα, όταν αυτή μετονομάστηκε από Βηθσαϊδά σε Ιουλιάς κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

anaskafi-4.jpg

Αρχαίο αντικείμενο που εντοπίστηκε από τους αρχαιολόγους

Τα εντυπωσιακά ευρήματα φαίνεται να αμφισβητούν την αντίληψη ότι οι κάτοικοι της Γαλιλαίας ήταν φτωχοί, αναλφάβητοι αγρότες και υποδηλώνουν αντίθετα ότι οι πόλεις και τα χωριά που επισκέφθηκε ο Ιησούς ήταν ακμάζοντα, ακόμη και υπό τη ρωμαϊκή κατοχή.

Η ανασκαφική περίοδος φαίνεται ότι επιβεβαιώνει απλώς την επιστημονική θεωρία που είχε διατυπώσει ο Νότλεϊ χρόνια πριν, ότι δηλαδή ο χώρος αυτός είναι η χαμένη πόλη της Βηθσαϊδά.

«Ό,τι ανασύρουμε από το έδαφος επιβεβαιώνει και ενισχύει αυτή την ταυτοποίηση. Τίποτα από όσα έχουμε βρει δεν την αμφισβητεί καθόλου», δήλωσε ο Νότλεϊ στην εφημερίδα Daily Mail. Και συνέχισε: «Δεν μου είναι δύσκολο να φανταστώ τον Ιησού να περνάει αρκετό χρόνο εκεί». Μάλιστα πρόσθεσε ότι την αποκαλεί «την τελευταία χαμένη πόλη των Ευαγγελίων».

anaskafi-5.jpg

Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Ιησούς επανέφερε την όραση ενός τυφλού στην πόλη αυτή και τάισε χιλιάδες ανθρώπους με ψωμί και ψάρια. Πιστεύεται επίσης ότι οι απόστολοι Πέτρος, Ανδρέας και Φίλιππος είχαν την Βηθσαϊδά ως τόπο διαμονής τους.

Η ομάδα ανασκαφών της Βηθσαϊδά πραγματοποιεί ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο του Ελ-Αράτζ από το 2016 και, με την πάροδο των ετών, έχει αποκαλύψει αριστουργήματα ψηφιδωτών, εκκλησίες, τοίχους κατοικιών και άλλα ευρήματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:13ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεματικής - Από Δευτέρα κανονικά όλες οι εφαρμογές

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία της Μέκκας: Στη Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα η πρώτη υπουργική συνάντηση Εξωτερικών και Άμυνας

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι αρχαιολόγοι είναι σίγουροι ότι βρήκαν την χαμένη πόλη όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Η παραλία της Κρήτης που βρίσκεται ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου

23:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-1: Ο Ζότα υπέγραψε το «ερυθρόλευκο» διπλό στην Τρίπολη για το 2/2

23:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1: «Ψυχρολουσία» στο 97’ για την Ένωση

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

23:04WHAT THE FACT

Μην τα κάνετε ποτέ στο αεροπλάνο: Τα 11 λάθη που σας μετατρέπουν στον πιο αγενή επιβάτη

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράν

22:52WHAT THE FACT

Το λάθος που κάνετε με το μπέικον και δεν γίνεται ποτέ τραγανό – Το απλό κόλπο για τέλειο αποτέλεσμα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Ρόδου – Περιπέτεια στη θάλασσα για τρεις αλλοδαπούς

22:37LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Ήταν δικό μου το μωρό» είπε η Γερμανίδα για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα, σε κατάσταση ψύξης

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

22:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2: Ο Πέλκας έδειξε τον δρόμο της ανατροπής!

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

21:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το συγκινητικό μήνυμα της εθνικής Ελλάδας για τον Κωνσταντέλια: «Τίποτα δεν θα σε σταματήσει»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Λάιστα Ιωαννίνων

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Οικουμενικός Πατριάρχης για οικολογική κρίση: «Η ανθρωπότητα υπονομεύει το μέλλον της»

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΟΦΗ 2-1: Το 2/2 οι Θεσσαλονικείς που ανάγκασαν τους Κρητικούς στην πρώτη φετινή τους ήττα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: «Ήταν δικό μου το μωρό» είπε η Γερμανίδα για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα, σε κατάσταση ψύξης

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (30/8): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ

22:37LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: «Έχει δύο – τρία κατάγματα στο κεφάλι» – Σε καταστολή ο 27χρονος μετά τον άγριο καβγά

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Κερύνεια: «Τους λέγαμε μπάζει νερά, γυρίστε πίσω και μας αγνοούσαν» - Σοκάρουν οι περιγραφές των ναυαγών - Συγκλονιστικά πλάνα από το εσωτερικό του καταμαράν, ούρλιαζαν γυναίκες και παιδιά

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτεύτηκαν αλλά έπρεπε να ελέγξουν αν είναι αδέλφια – Η δικαστική μάχη του ζευγαριού που γεννήθηκε από δωρητές σπέρματος

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Άδωνι σε Σαμαρά: «Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα»

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράν

23:04WHAT THE FACT

Μην τα κάνετε ποτέ στο αεροπλάνο: Τα 11 λάθη που σας μετατρέπουν στον πιο αγενή επιβάτη

20:02ΚΟΣΜΟΣ

«Περίμενα 20 χρόνια για αυτή τη μέρα» – Πήγε φυλακή για ένα κινητό και τώρα επιστρέφει στην κόρη του

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Η παραλία της Κρήτης που βρίσκεται ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα - Ήταν κατεψυγμένο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήταν φτιαγμένος, παραμιλούσε» – Πήγε ημίγυμνος με καραμπίνα και «άνοιξε» πυρ γιατί δεν του πούλησαν αλκοόλ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια- 76χρονη: «Με έσπρωξε δύο φορές τη μία κρατήθηκα, την άλλη έπεσα ανάσκελα»

22:52WHAT THE FACT

Το λάθος που κάνετε με το μπέικον και δεν γίνεται ποτέ τραγανό – Το απλό κόλπο για τέλειο αποτέλεσμα

19:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Ντόρτμουντ - Τέλος η σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ