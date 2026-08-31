Ελβετία: Συνελήφθη ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε ρέιβ πάρτι

Snapshot Συνελήφθη ένας 43χρονος ύποπτος για τη φονική ένοπλη επίθεση σε ρέιβ πάρτι στο Άαράου της Ελβετίας.

Η επίθεση σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο και θεωρείται ότι ενήργησε μόνο ένας δράστης.

Από την επίθεση σκοτώθηκε μια 22χρονη Ιταλίδα και τραυματίστηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες, το παρελθόν του δράστη και τα πιθανά κίνητρα συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 43χρονο ύποπτο σε σχέση με τη φονική ένοπλη επίθεση σε ρέιβ πάρτι στην πόλη Ααράου στην Ελβετία. Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο.

«Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το παρελθόν και το πιθανό κίνητρο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, εκτιμάται ότι ενεπλάκη μόνο ένας δράστης», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού του Άαργκαου σε ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι από τη χθεσινή επίθεση έχασε τη ζωή της μια ιταλίδα υπήκοος 22 ετών και πέντε τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ολοι οι τραυματίες είναι γύρω στα 20.