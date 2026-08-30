Ελβετία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε rave party

Snapshot Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε rave στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου στην Ελβετία.

Οι δράστες της επίθεσης έχουν διαφύγει και αναζητούνται από τις αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 03:00 τοπική ώρα κατά τη διάρκεια του ετήσιου techno πάρτι "Aarauer Rave" με περίπου 3.500 συμμετέχοντες.

Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η αστυνομία επιβεβαιώνει πυκνά πυρά μέσα σε μεγάλη ομάδα ανθρώπων.

Η αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν από πυρά κατά την διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας. Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης έχουν διαφύγει και αναζητούνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, τα πυρά την νύκτα στην περιοχή του Σάχεν στην πόλη Ααράου στοίχισαν την ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν πέντε, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι έρευνες για την ανεύρεση των, προς το παρόν, άγνωστων δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας του καντονίου του Άαργκαου.

Σε αρχική ανάρτησή της στο X, η αστυνομία ανέφερε: «Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων».

Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

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