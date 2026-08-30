Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ααράου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περιστατικό με πυρά κατά την διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία κάνοντας λόγο για «πολλά θύματα».

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΕΛΛΑΔΑ

«Επιχείρηση Πυρσός»: Η κατάληψη της κορυφής Κάμενικ του Γράμμου από τον Εθνικό Στρατό και το τέλος του Εμφυλίου, στις 30 Αυγούστου 1949

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο και να το ανανεώσουν

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα αναπάντητα ερωτήματα της μυστηριώδους κλοπής του έργου του Αντονέλο ντα Μεσίνα στη Σικελία – Πώς άρπαξαν έργα ανεκτίμητης αξίας από μουσείο, τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

08:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Μπήκε σε γραφείο τελετών και έφυγε με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ 

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Κέιπ Τάουν: Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από την οροφή γεμάτου σταδίου

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επικίνδυνες έξοδοι για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Άρης φιλοξενεί τον ΟΦΗ

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μέχρι τις 20 του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα» – Η ακρίβεια «ροκανίζει» μισθούς και συντάξεις

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νεκρός βρέθηκε 55χρονος Βρετανός που αναζητούνταν σε δύσβατη περιοχή

07:35ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας» – Νέα τηλεφωνική απάτη με θύματα ηλικιωμένους

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να λάβουμε

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 πριν από τις εκλογές - Ποιοι κερδίζουν και πόσο - Τι άλλο θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Κέιπ Τάουν: Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από την οροφή γεμάτου σταδίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

08:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Μπήκε σε γραφείο τελετών και έφυγε με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ 

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ