Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ααράου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Περιστατικό με πυρά κατά την διάρκεια της νύκτας σε rave party στο ιπποδρόμιο της πόλης Ααράου της βόρειας Ελβετίας κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία κάνοντας λόγο για «πολλά θύματα».
«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ