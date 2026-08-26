Καλιφόρνια: Εργαζόμενος σε fastfood πυροβόλησε συνάδελφό του πριν πέσει νεκρός από πυρά

Ένας 29χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών και ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια ένοπλου επεισοδίου μέσα σε εστιατόριο McDonald's στην πόλη Λόντι της Καλιφόρνια.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο κατάστημα της West Lodi Avenue γύρω στις 09:30 το πρωί, έπειτα από κλήση για ένοπλο στο εσωτερικό του καταστήματος. Με την άφιξή τους άκουσαν πυροβολισμούς και διαπίστωσαν ότι ένας εργαζόμενος είχε ήδη δεχτεί πυρά. Αμέσως μετά ήρθαν αντιμέτωποι με τον ένοπλο, τον 29χρονο Τζόναθαν Ανγκιάνο, τον οποίο πυροβόλησαν θανάσιμα.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το αστυνομικό τμήμα του Λόντι, ο Ανγκιάνο ήταν επίσης εργαζόμενος στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Ο συνάδελφός του που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Εγκλωβισμένοι οδηγοί στο drive-through

Την ώρα των πυροβολισμών, πολίτες βρίσκονταν παγιδευμένοι στον εξωτερικό χώρο εξυπηρέτησης οδηγών. Η Σέριλ Στένεκ, η οποία περίμενε στην ουρά του drive-through, περιέγραψε τις στιγμές πανικού όταν είδε τα περιπολικά να κυκλώνουν το κτίριο και τον πρώτο αστυνομικό να παίρνει θέση κάλυψης πίσω από την πόρτα του οχήματός του με προτεταμένο το όπλο.

Ήταν εκείνη την στιγμή που η υπάλληλος στο παράθυρο εξυπηρέτησης της είπε έντρομη ότι μέσα βρισκόταν κάποιος με όπλο. Οι δύο γυναίκες άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς όσο παρέμεναν εγκλωβισμένες, με αυτοκίνητα να μπλοκάρουν την έξοδο μπροστά και περιπολικά να βρίσκονται από πίσω. Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τους οδηγούς έναν-έναν, αφού εξουδετερώθηκε ο δράστης.

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