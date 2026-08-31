Met Gala 2027: Ακυρώθηκε η έκθεση του αμφιλεγόμενου σχεδιαστή Τζον Γκαλιάνο

Snapshot Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ακύρωσε την έκθεση προς τιμήν του Τζον Γκαλιάνο που επρόκειτο να παρουσιαστεί στο Met Gala 2027.

Η απόφαση ακύρωσης πάρθηκε από κοινού μεταξύ του μουσείου και του σχεδιαστή μετά από έντονες αντιδράσεις για τις παλαιότερες ρατσιστικές και αντισημιτικές δηλώσεις του Γκαλιάνο.

Ο Τζον Γκαλιάνο αναγνώρισε την ευθύνη του για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια του στο παρελθόν και εξέφρασε τη λύπη του για την ακύρωση της έκθεσης.

Η Άννα Γουίντουρ υποστήριξε δημόσια την απόφαση ακύρωσης, χαρακτηρίζοντάς την σωστή και θαρραλέα.

Η ημερομηνία του Met Gala συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις για την παρουσίαση της έκθεσης. Snapshot powered by AI

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι η έκθεση προς τιμήν του έργου του αμφιλεγόμενου σχεδιαστή μόδας Τζον Γκαλιάνο, η οποία είχε προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί στο πλαίσιο του Met Gala 2027, δεν θα πραγματοποιηθεί. Το Moυσείο ανακοίνωσε ότι η έκθεση θα αντικατασταθεί από μια άλλη, το όνομα της οποίας θα ανακοινωθεί σε αργότερο χρόνο.

Η απόφαση του Μουσείου να τιμήσει τον Γκαλιάνο, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2011 από δικαστήριο στη Γαλλία για έγκλημα μίσους μετά από μια σειρά ρατσιστικών και αντισημιτικών δηλώσεων, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Μετά από προσεκτικές συζητήσεις με τον Τζον Γκαλιάνο, αποφασίσαμε από κοινού να μην προχωρήσουμε με την έκθεση», έγραψε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, Μαξ Χόλεϊν.

Ο Τζον Γκαλιάνο AP

Ο σχεδιαστής σχολίασε επίσης την ακύρωση της έκθεσης, γράφοντας σε ανάρτησή του στο Instagram: «Μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους, αποφάσισα, με μεγάλη λύπη, ότι είναι καλύτερο η έκθεση να μην πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή».

«Παραμένω πλήρως υπεύθυνος για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια μου στο παρελθόν, ιδίως για τον πόνο που προκάλεσα στις εβραϊκές και ασιατικές κοινότητες, και εξακολουθώ να λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό», συνέχισε ο σχεδιαστής τονίζοντας ότι: «Δεν θέλω η συζήτηση που με περιβάλλει να θέσει το Met σε δύσκολη θέση ή να αποσπάσει την προσοχή από το αξιόλογο έργο του Ινστιτούτου Ενδυμασίας. Αναγνωρίζω επίσης και σέβομαι το γεγονός ότι μια έκθεση προς τιμήν του έργου μου θα ήταν οδυνηρή για ορισμένους».

Δείτε την ανάρτηση του Τζον Γκαλιάνο:

https://www.instagram.com/p/DctHvrCKnOB/

Η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Met, χαρακτήρισε την ακύρωση της έκθεσης ως την «σωστή απόφαση», λέγοντας: «Η απόφαση του Τζον να μην πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή η έκθεση αφιερωμένη στο έργο του είναι πολύ θαρραλέα και αποδεικνύει τον χαρακτήρα του. Πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση, και τόσο ο ίδιος όσο και το μουσείο έχουν την πλήρη υποστήριξή μου».

https://www.instagram.com/wintourworld/p/DctUQ0Zjmie/

Η έκθεση, με τίτλο «John Galliano: Horizons», είχε ανακοινωθεί στις αρχές Αυγούστου και επρόκειτο να εγκαινιαστεί στο πλαίσιο του ετήσιου Met Gala. Επρόκειτο να ήταν μια αναδρομική έκθεση για την καριέρα του σχεδιαστή που εκτείνεται σε δεκαετίες. Ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τις παλαιότερες αντισημιτικές και ρατσιστικές δηλώσεις του σχεδιαστή.

Ο Γκαλιάνο απολύθηκε από τον οίκο Dior το 2011 αφού κρίθηκε ένοχος για δημόσια εξύβριση, μετά τη δημοσιοποίηση πολλών βίντεο, στα οποία ο σχεδιαστής έλεγε ότι «Αγαπάει τον Χίτλερ».

Την ίδια περίοδο, ένα ζευγάρι που έπινε μια μπύρα έξω από ένα μπαρ στο Παρίσι δήλωσε ότι τους πρόσβαλε επανειλημμένα με αντισημιτικές φράσεις. Η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το Met Gala, επίσης, συμπίπτει με το Yom HaShoah, την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις.

Ο σχεδιαστής έχει ζητήσει συγγνώμη στο παρελθόν για τα συγκεκριμένα σχόλια του.