Ισραήλ Κατζ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με σφοδρότητα εάν το Ιράν επιτεθεί

Προειδοποίηση από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας στην Τεχεράνη μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές θέσεις στη Μέση Ανατολή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ισραήλ Κατζ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με σφοδρότητα εάν το Ιράν επιτεθεί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ προειδοποίησε την Τεχεράνη για σφοδρή απάντηση σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.
  • Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν με μεγάλη δύναμη σε πιθανή επίθεση από το Ιράν.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή κατά την περίοδο των εβραϊκών εορτών που ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου.
  • Ο Κατζ δήλωσε ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη είναι έτοιμα να απογειωθούν άμεσα σε περίπτωση επίθεσης.
  • Μέχρι στιγμής, οι ιρανικές επιθέσεις στοχεύουν αμερικανικές θέσεις και όχι το Ισραήλ, αλλά υπάρχει πιθανότητα επίθεσης και εναντίον του.
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Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ είναι έτοιμες να απαντήσει «με μεγάλη δύναμη» σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν, προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, μετά τις επιθέσεις των ιρανικών δυνάμεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Κατζ ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για ενδεχόμενη επίθεση από το Ιράν κατά τη διάρκεια της περιόδου των εβραϊκών εορτών, η οποία ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου. «Προς το παρόν, επιτίθενται σε ολόκληρη την περιοχή, εκτός από εμάς», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Και πρόσθεσε: «Υπάρχει όμως η πιθανότητα να μας επιτεθούν. Είμαστε προετοιμασμένοι αμυντικά για αυτό». Αν το Ιράν επιτεθεί, το Ισραήλ θα «ανταποκριθεί με μεγάλη δύναμη, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο», είπε ο Κατζ και σημείωσε ότι «τα αεροσκάφη μας είναι έτοιμα να απογειωθούν».

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