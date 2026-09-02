Μάλτα: Αθώος ο επιχειρηματίας για την δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια

Ο Μαλτέζος επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ, που είχε κατηγορεί ως ο «εγκέφαλος» της δολοφονίας της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια, κρίθηκε αθώος σήμερα από τους ενόρκους, έπειτα από μια δίκη που κράτησε πολλές εβδομάδες.

Ο 44χρονος Φένεκ δικαζόταν για συνέργεια στον φόνο και για τη μικρότερη κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη φόνου. Εάν κρινόταν ένοχος θα μπορούσε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Οι ένορκοι συσκέφθηκαν επί οκτώ ώρες και τον απάλλαξαν και για τις δύο κατηγορίες με ψήφους 8 έναντι 1.

Η δολοφονία της Καρουάνα Γκαλίζια, η οποία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2017, προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη και πυροδότησε πολιτική αναταραχή στη Μάλτα, ενώ η διεθνής προσοχή στράφηκε στο σύστημα επιβολής του νόμου και την απονομή της Δικαιοσύνης στο νησί.

Συγγενείς του Φένεκ ακούστηκαν να φωνάζουν ικανοποιημένοι με την ετυμηγορία ενώ οι συγγενείς της δημοσιογράφους έκλαιγαν, στην κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου στη Βαλέτα.

«Εννέα χρόνια μετά τη βάναυση δολοφονία της Ντάφνι, τα θεσμικά ατοπήματα που επέτρεψαν τη δολοφονία της δεν έχουν αντιμετωπιστεί, δεν έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις» ανέφερε η οικογένειά της σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε. «Η χώρα μας απέτυχε να προστατεύσει τη ζωή της Ντάφνι. Το χρωστά σε εκείνη να μην επιτρέψει να χαθούν άλλες ζωές», προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

Ο Γιόργκεν Φένεκ

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Φένεκ ήθελε νεκρή την Καρουάνα Γκαλίζια επειδή η 53χρονη δημοσιογράφος επρόκειτο να αποκαλύψει πληροφορίες που τον αφορούσαν. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και οι συνήγοροί του επέρριψαν ευθύνες σε έναν πρώην στενό φίλο του, τον Κιθ Σέμπρι, πρώην προσωπάρχη του τότε πρωθυπουργού της Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ, που ήταν συνήθης στόχος των αναρτήσεων που έκανε η δημοσιογράφος στο μπλογκ της.

Ο Μουσκάτ, που δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τον φόνο, παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, λόγω της πολιτικής θύελλας που είχε ξεσπάσει για την υπόθεση αυτή και υπό την πίεση των καθημερινών διαδηλώσεων στο νησί.

Αστυνομικοί κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι ο Σέμπρι δεν ήταν ποτέ ύποπτος για τον φόνο και ο ίδιος αρνήθηκε οποιονδήποτε ρόλο στην υπόθεση.

Ο Γιόργκεν Φένεκ συνελήφθη στα τέλη του 2019 πάνω στο γιοτ του, ενώ επιχειρούσε να φύγει από τη Μάλτα και κατηγορήθηκε ότι διέταξε τη δολοφονία της δημοσιογράφου, η οποία σκοτώθηκε όταν ανατινάχθηκε το αυτοκίνητό της.

Ο επιχειρηματίας είχε εξασφαλίσει το 2013 μια σύμβαση ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το κράτος για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενορχήστρωσε τον φόνο επειδή η Καρουάνα Γκαλίζια θα δημοσίευε ένα άρθρο που στόχευε έναν συνεργάτη του.

Τον Οκτώβριο του 2022, δύο αδελφοί καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 40 ετών ο καθένας για τη δολοφονία της δημοσιογράφου. Κρίθηκαν ένοχοι για την κατασκευή της βόμβας, την τοποθέτησή της στο αυτοκίνητο και την πυροδότησή της που σκότωσε την Καρουάνα Γκαλιζία, κοντά στο σπίτι της. Πέρυσι το καλοκαίρι δύο άλλοι άνδρες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη επειδή ήταν εκείνοι που παρείχαν τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.