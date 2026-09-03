Γερουλάνος: «Με συγκίνησε η φωτογραφία με την αυτοσχέδια Κρήτη βαμμένη πράσινη»

Ο Παύλος Γερουλάνος με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιούργησε ένα βίντεο για τη στήριξη των πολιτών της Κρήτης στο ΠΑΣΟΚ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γερουλάνος: «Με συγκίνησε η φωτογραφία με την αυτοσχέδια Κρήτη βαμμένη πράσινη»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Παύλος Γερουλάνος δημιούργησε βίντεο για να τιμήσει τη στήριξη των πολιτών της Κρήτης στο ΠΑΣΟΚ.
  • Αναφέρθηκε σε μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’80 που δείχνει άνδρες να κουβαλούν ομοίωμα της Κρήτης βαμμένο πράσινο σε συγκέντρωση του Αντρέα Παπανδρέου.
  • Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τόσο το μυαλό όσο και την καρδιά του ελληνικού λαού.
  • Το βίντεο αφιερώνεται στον λαό της Κρήτης ως φόρος τιμής στην μακροχρόνια υποστήριξή του στο ΠΑΣΟΚ.
  • Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των εορτασμών για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος.
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Με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε με θερμά λόγια για τη συμβολή και τη στήριξη των πολιτών της Κρήτης στο ΠΑΣΟΚ, ανήμερα των «γενεθλίων» του κόμματος.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι τον συγκίνησε ιδιαίτερα μία φωτογραφία που έδειχνε άνδρες να κουβαλούν το ομοίωμα της Κρήτης από χάρτη η οποία ήταν βαμμένη πράσινη. «Πριν λίγες μέρες είδα μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ‘80 που με συγκίνησε βαθιά. Άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω ποιοι ήταν, πότε ακριβώς ήταν, πώς ακριβώς το έκαναν. Γνωρίζω μόνο ότι αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος», ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος.

Και συνέχισε: «Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του. Φαντάστηκα την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας φτιάξαμε ένα βίντεο αφιερωμένο σε όλο το λαό της Κρήτης. Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος είναι να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που 52 χρόνια τώρα βάζουν πλάτη στη μεγάλη δημοκρατική Παράταξη. Ευχαριστούμε Κρήτη! Χρόνια μας πολλά».

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