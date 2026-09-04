Τραμπ: Ζητά από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τα χρήματα που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να επιστρέψουν τη βοήθεια που πρόσφεραν οι ΗΠΑ στην Ουνία κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάινν.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα δισεκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να τα πληρώσει η Ευρώπη.

Δεν διευκρίνισε ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα απαιτήσει την επιστροφή των χρημάτων.

Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έχει προστατεύσει τη Βρετανία από πυρηνική απειλή, ειδικά από το Ιράν.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες αποτελούν απειλή για την Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν την βοήθεια που πρόσφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την προεδρία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν με ανάρτηση στο Truth Social.

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, δωρεάν, τα οποία θα έπρεπε να πληρώσει η Ευρώπη - αν απλώς της το είχαμε ζητήσει, αλλά της ζητάμε αυτά τα χρήματα έστω και κάποια καθυστέρηση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο δεν διευκρίνισε από ποιες χώρες θα ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων, αν τελικά η Ουάσινγκτον αποφασίσει θέσει επίσημα σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το θέμα.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GB News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι «έσωσε» τη Βρετανία από την πυρηνική απειλή, υποστηρίζοντας πως, αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο, θα ήταν πιθανότερο να το χρησιμοποιήσει κατά ευρωπαϊκού στόχου παρά κατά των ΗΠΑ.

«Σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή», είπε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.