Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην Μόσχα, όταν μια νεαρή γυναίκα αποφάσισε να... γδυθεί για να κάνει ηλιοθεραπεία στην μέση ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, δείχνει την γυναίκα να γδύνεται, να απλώνει την πετσέτα της και να ξαπλώνει στην διαχωριστική νησίδα, προκαλώντας έκπληξη στους διερχόμενους οδηγούς.

Ωστόσο, οι «μίνι» διακοπές της γυναίκας δεν κράτησαν και πολύ, καθώς άμεσα κλήθηκαν στο σημείο οι τοπικές αρχές, οι οποίες την απομάκρυναν από το σημείο.

Δείτε βίντεο: