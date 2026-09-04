Ιστορική στιγμή για τον Στρατό: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στρατονόμοι - Βίντεο

Snapshot Ορκίστηκαν οι πρώτες δύο γυναίκες εθελόντριες στρατονόμοι στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Ρούσσου στην Καρδίτσα.

Οι Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και αναλαμβάνουν υπηρεσία στις μονάδες του Ελληνικού Στρατού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία στρατιωτικών, τοπικών αρχών και εκπροσώπων Σωμάτων Ασφαλείας, με αναγνώριση της σημασίας της επιλογής τους.

Η στρατιωτική ηγεσία δεσμεύτηκε για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υπηρεσίας ώστε οι στρατονόμοι να ολοκληρώνουν τη θητεία τους ψυχικά και σωματικά θωρακισμένοι.

Η ένταξη των πρώτων γυναικών στρατονόμων αποτελεί ιστορικό βήμα και διεύρυνση των ρόλων των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Μια νέα σελίδα για τη συμμετοχή των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις γράφτηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Καρδίτσα. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας (ΚΕΣΝ) Ρούσσου πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης και ονομασίας των δύο πρώτων γυναικών που εκπαιδεύτηκαν πανελλαδικά ως εθελόντριες στρατονόμοι.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Συνταγματάρχη ΠΖ Θωμά Νικήτα (Μούντζια)», παρουσία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπροσώπων των τοπικών αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και συγγενών και φίλων των δύο νέων δεκανέων.

Οι Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και πλέον αναλαμβάνουν υπηρεσία στις μονάδες του Ελληνικού Στρατού, αποτελώντας τις πρώτες γυναίκες στρατονόμους σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως αναφέρται σε δημοσίευμα του ιστότοπου karditsalive.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την άφιξη της διοίκησης του στρατοπέδου και των δύο νέων στρατονόμων. Ακολούθησε η δοξολογία και στη συνέχεια η απονομή των αναμνηστικών διπλωμάτων στις δύο αποφοίτους.

Ο διοικητής του στρατοπέδου, Συνταγματάρχης ΠΖ Ζαχαρόπουλος, απευθυνόμενος στις νέες δεκανείς, τους ευχήθηκε υγεία και δύναμη στη διάρκεια της θητείας τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της επιλογής τους, σημειώνοντας ότι επελέγησαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιες και χαρακτήρισε την ένταξή τους στη Στρατονομία ιδιαίτερη τιμή, την οποία συνέκρινε με εκείνη της υπηρεσίας στους Ευζώνους.

Κατά την ολοκλήρωση της τελετής, ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ΣΧΗΣ ΤΘ Πυρρής, ανέγνωσε την ημερήσια διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ.

Σύμφωνα με το μήνυμα της στρατιωτικής ηγεσίας, βασική προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας των στρατονόμων, ώστε να ολοκληρώνουν τη θητεία τους έχοντας επιστρέψει στις οικογένειές τους ψυχικά και σωματικά θωρακισμένοι.

«Μας αρέσει η οικογένεια του στρατού»

Μετά την τελετή, οι δύο πρώτες γυναίκες στρατονόμοι μίλησαν για την επιλογή τους να υπηρετήσουν εθελοντικά στις Ένοπλες Δυνάμεις και για την εμπειρία τους στη Στρατονομία.

Η Θεοπίστη Χωτίδου εξήγησε ότι η απόφασή τους συνδέεται με την επιθυμία τους να ενταχθούν στο στρατιωτικό περιβάλλον και να συνεχίσουν την πορεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως ανέφερε, αισθάνονται υπερήφανες για την επιλογή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται στον χώρο του στρατού και μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου υπογράμμισε τον συμβολισμό της παρουσίας τους στη Στρατονομία και έστειλε μήνυμα προς άλλες γυναίκες που θα σκέφτονταν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Η ίδια χαρακτήρισε την απόφαση να υπηρετήσει κανείς στις Ένοπλες Δυνάμεις ως εμπειρία ζωής και προέτρεψε όσες γυναίκες το επιθυμούν να τολμήσουν να κάνουν το βήμα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία, ενώ δηλώσεις έκανε και ο ΣΧΗΣ ΤΘ Πυρρής, ο οποίος ευχήθηκε στις δύο νέες δεκανείς καλή επιτυχία και δύναμη στα καθήκοντά τους, επισημαίνοντας παράλληλα την ευθύνη που αναλαμβάνουν απέναντι στην Πατρίδα.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κ. Τέλιος, η βουλευτής Καρδίτσας Ασ. Σκόνδρα και η δημοτική σύμβουλος Καρδίτσας Όλγα Μακρή. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ο διοικητής της Πυροσβεστικής Καρδίτσας, Αντιπύραρχος Στυλ. Αυγέρος, καθώς και εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

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