Το «Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 Οκτωβρίου

  

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Το «Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 Οκτωβρίου
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  • Η παράσταση «Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» βασίζεται στο βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας έργο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
  • Το έργο αναδεικνύει αληθινές ιστορίες ανθρώπων του 20ού και 21ου αιώνα που αγωνίζονται για επιβίωση σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες.
  • Η διασκευή και σκηνοθεσία της παράστασης έχουν γίνει από τη Βίλια Χατζοπούλου, με μουσική του Νίκου Κυπουργού και συμμετοχή επτά ηθοποιών.
  • Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 9 Οκτωβρίου 2026 και οι παραστάσεις θα γίνονται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
  • Τα εισιτήρια πωλούνται online και στο ταμείο του θεάτρου με τιμές που κυμαίνονται από 5 έως 15 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία θεατή.
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Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την παράσταση «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Βίλιας Χατζοπούλου.

Το έργο αναδεικνύει τις αληθινές ιστορίες ευάλωτων ανθρώπων που έζησαν στον 20ο και στον 21ο αιώνα.

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Οι άνθρωποι αποκαλύπτουν τη ζωή, τον τόπο, τον χρόνο, τις σκέψεις, την ανατροπή, την καταστροφή, την αντίσταση με τονπιο δυναμικό τρόπο. Με το βίωμα τους. Ο κοινός άξονας των ιστοριών είναι ο αγώνας για επιβίωση σε συνθήκες σφοδρού κινδύνου.

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Η Ιστορία αλλάζει τους ανθρώπους; Οι άνθρωποι αλλάζουν την Ιστορία;

Το μυθιστόρημα βραβεύτηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας, το 2015, για τις ιστορίες που εξομολογήθηκαν άντρες και γυναίκες, κάθε ηλικίας και πολιτικής σκέψης, στη Ρωσία, ακριβώς, στο ιστορικό μεταίχμιο μεταξύ των δύο τελευταίων αιώνων.

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Σε κάθε τόπο, η ιστορία αναγκάζει τους ανθρώπους να την αντιμετωπίσουν και να αντέξουν την αγριότητά της, ώσπου να βρουν, σε καινούργιες συνθήκες τη νέα θέση τους.

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Το κείμενο της παράστασης είναι διασκευή του μυθιστορήματος. Αντιμετωπίζοντας τις αφηγήσεις ως κοινή κληρονομιά και κοινή μοίρα της ανθρωπότητας. Διασκευάζεται και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή– Σκηνοθεσία: Βίλια ΧατζοπούλουΜουσική: Νίκος Κυπουργός

Πίνακας- Εικόνα της παράστασης: Γιώργος ΡόρρηςΣκηνικά–κοστούμια: Δήμητρα ΛιάκουραΦωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Κίνηση: Γιώργος Μανιάδης

Φωτογραφίες παράστασης & video: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογράφιση πίνακα: Χρίστος Σιμάτος

Σχεδιασμός προγράμματος & αφίσας: Μαρία Βεϊοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Σταυροπούλου

Δημόσιες Σχέσεις: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

Social Media: Κωνσταντίνος Κορίκης

Συμπαραγωγή: Αντώνης Κιούκας - Θ. ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ερμηνεύουν:

Ελένη Καστάνη, Γιώργος Καφετζόπουλος, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, Μαρία Καλαμποκιά, Γιώργος Μανιάδης, Αγγελική Μπούρα, Μαρία Σταυροπούλου

Το έργο «Με αφορμή τη μορφή του καταδικασμένου στο δεξιό κάτω μέρος της Τελικής Κρίσης του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιξτίνα» που αποτυπώνειτην εικόνα της παράστασης, φιλοτεχνήθηκε ειδικά για την παράσταση από τον Γιώργο Ρόρρη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστούμε τις Εκδόσεις Πατάκη για την παραχώρηση των δικαιωμάτων της μετάφρασης του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35 [Στ. Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλέ) – τερματικός]

Πρεμιέρα: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο, 20:30 | Κυριακή, 19:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Online προπώληση: ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ | Εισιτήρια εδώ

Στο ταμείο του Θεάτρου, εντός του Δημοτικού Θεάτρου - Κεντρική Είσοδος

Τ.: 2104143 310 | tickets@dithepi.gr

Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό) | 10€ (φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 65ετών) | 8€ (άνεργοι, ΑΜΕΑ, ομαδικό άνω των 6 ατόμων) | 5€ (ατέλειες ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ)

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