Πώς έγινε η εισβολή με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb

Βαριά τραυματίας ο δράστης της επίθεσης

Σωτήρης Σκουλούδης

Πώς έγινε η εισβολή με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 31χρονος με ψυχιατρικό ιστορικό επιτέθηκε μαχαίρι σε αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός από αυτούς.
  • Ο δράστης έσπασε την πόρτα του τμήματος και απείλησε τους αστυνομικούς.
  • Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν τον 31χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην κοιλιακή χώρα.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο σε σοβαρή κατάσταση.
  • Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό και εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση.
Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο πολίτες που βρίσκονταν το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας και ήταν αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης που εξαπέλυσε 31χρονος με μαχαίρι εναντίον αστυνομικών.

Οι αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα για την έκδοση ταυτότητας μίλησαν στο Newsbomb περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

«Ήμασταν στο γραφείο για να βγάλουμε ταυτότητες και ξαφνικά ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλο 'αν έχεις όπλο βγάλ'το, φερ'το' κλπ. Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί λένε 'γιατί;', σηκώνονται, τρέχουν να βγάλουν το όπλο και μετά ακούμε έναν θόρυβο από την πόρτα. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα, γιατί ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα», περιέγραψε χαρακτηριστικά μία μάρτυρας.

Σύμφωνα με τη δεύτερη μαρτυρία, ο δράστης έσπρωξε τόσο δυνατά την πόρτα και έσπασε το τζάμι, με τα γυαλιά να πέφτουν και να τραυματίζουν ελαφρά στο πρόσωπο τον αστυνομικό που κρατούσε την πόρτα. Από το σπάσιμο των τζαμιών, ο αστυνομικός άφησε την πόρτα και έτσι ο δράστης μπήκε μέσα, κρατώντας το μαχαίρι και απείλησε τον αστυνομικό.

«Μόλις ο αστυνομικός τον σημάδεψε με το όπλο, λέει 'ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;' 'Γιατί κρατάς το όπλο; Γιατί δεν ρίχνεις;'», περιγράφουν οι μάρτυρες.

Και συνεχίζουν: «Λέει ο αστυνομικός 'πέτα το μαχαίρι και ηρέμησε'. 'Όχι', λέει 'ρίξε'. Ο αστυνομικός του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγαινε πιο κοντά και πήγε να τον καρφώσει. Ο αστυνομικός αναγκαστικά τον πυροβόλησε».

Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είχαν κλείσει την πόρτα και περίμεναν στο γραφείο μέχρι να τους πουν να βγουν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η επίθεση ξεκίνησε από την είσοδο, όπου ο δράστης επιτέθηκε στον σκοπό και στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο.

Σοβαρά τραυματισμένος ο δράστης

Ο δράστης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε ψυχιατρικό ιστορικό. Στην επίθεση που εξαπέλυσε στο αστυνομικό τμήμα, οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και φέρει διαμπερές τραύμα στον θώρακα. Εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, με την κατάστασή του να κρίνεται πολύ σοβαρή.

mandra.jpg

Το αστυνομικό τμήμα που έγινε η επίθεση

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες σήμερα, 31χρονος ημεδαπός, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσίακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα».

mandra-1.jpg

Το αστυνομικό τμήμα που έγινε η επίθεση

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος παρασύρει την 24χρονη

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αεροσκάφος προσέκρουσε σε στύλο λίγα λεπτά μετά την προσγείωση του - Δείτε βίντεο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Τι λέει η 68χρονη που έκρυψε την νεκρή μητέρα της για περισσότερο από 10 χρόνια

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

18:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το «Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 Οκτωβρίου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

17:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Έσπασε» τις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά από το 2009

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε ιστορία ο Σπύρος Χρυσικόπουλος: Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία σε 31 ώρες και 50 λεπτά

17:47ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει 2ήμερη δράση ενημέρωσης για την Υγεία στο ακριτικό Αγαθονήσι

17:44ΕΥ ΖΗΝ

Δέκα ασκήσεις για τον εγκέφαλο που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινή σας ζωή 

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου και επιτίθεται με κινήσεις καράτε σε άνδρα: «Μας είχαν προειδοποιήσει»

17:40ANNOUNCEMENTS

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Θεσσαλονίκης

17:30ΚΟΣΜΟΣ

«Σε ευχαριστώ που είσαι ο φύλακας άγγελος μας»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της κόρης του Στιβ Ίργουιν 20 χρόνια μετά τον θάνατό του

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη για εμπορία ανθρώπων και επαιτεία

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

17:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, μεταβαίνουν σε Μόσχα και Κίεβο

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Δίστομο Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μαϊμού αστυνομικός εξαπάτησε ηλικιωμένη και άρπαξε 43.000 ευρώ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: 31χρονος εισέβαλε στο Τμήμα, απάντησαν με πυρά οι αστυνομικοί

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανάβυσσο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:55ΠΑΙΔΕΙΑ

«Μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά»: Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντά ο εκδοτικός οίκος για το βιβλίο της Β' Δημοτικού

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές το επόμενο δεκαπενθήμερο

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για προκαταβολή φόρου, τεκμαρτά, εισφορές

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου και επιτίθεται με κινήσεις καράτε σε άνδρα: «Μας είχαν προειδοποιήσει»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι εκπλήξεις στα μέτρα Μητσοτάκη - Τι θα πει για αγρότες, οικογένειες, μεσαία τάξη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Gatwick: Καθηλώθηκαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Λονδίνου

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από αδιανόητο τροχαίο στην Ηλιούπολη: Ταξί που εμβολίστηκε από κλεμμένο ΙΧ, λίγο έλειψε να πέσει σε αυλή πολυκατοικίας

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τη Μαρία Κανελλοπούλου - «Δεν κινδυνεύει» καθησυχάζουν οι οικείοι της

11:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πώς εγκρίθηκε και πώς διδάσκεται το «πολλαπλό βιβλίο» με τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας» στη Β' Δημοτικού

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Έκτελεσαν μουσικό των Camilo Séptimo, τη σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους - Νεκρή και η νταντά

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ