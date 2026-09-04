Πώς έγινε η εισβολή με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb

Snapshot Ένας 31χρονος με ψυχιατρικό ιστορικό επιτέθηκε μαχαίρι σε αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός από αυτούς.

Ο δράστης έσπασε την πόρτα του τμήματος και απείλησε τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν τον 31χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην κοιλιακή χώρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο σε σοβαρή κατάσταση.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό και εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο πολίτες που βρίσκονταν το απόγευμα της Παρασκευής στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας και ήταν αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης που εξαπέλυσε 31χρονος με μαχαίρι εναντίον αστυνομικών.

Οι αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα για την έκδοση ταυτότητας μίλησαν στο Newsbomb περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

«Ήμασταν στο γραφείο για να βγάλουμε ταυτότητες και ξαφνικά ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλο 'αν έχεις όπλο βγάλ'το, φερ'το' κλπ. Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί λένε 'γιατί;', σηκώνονται, τρέχουν να βγάλουν το όπλο και μετά ακούμε έναν θόρυβο από την πόρτα. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα, γιατί ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα», περιέγραψε χαρακτηριστικά μία μάρτυρας.

Σύμφωνα με τη δεύτερη μαρτυρία, ο δράστης έσπρωξε τόσο δυνατά την πόρτα και έσπασε το τζάμι, με τα γυαλιά να πέφτουν και να τραυματίζουν ελαφρά στο πρόσωπο τον αστυνομικό που κρατούσε την πόρτα. Από το σπάσιμο των τζαμιών, ο αστυνομικός άφησε την πόρτα και έτσι ο δράστης μπήκε μέσα, κρατώντας το μαχαίρι και απείλησε τον αστυνομικό.

«Μόλις ο αστυνομικός τον σημάδεψε με το όπλο, λέει 'ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;' 'Γιατί κρατάς το όπλο; Γιατί δεν ρίχνεις;'», περιγράφουν οι μάρτυρες.

Και συνεχίζουν: «Λέει ο αστυνομικός 'πέτα το μαχαίρι και ηρέμησε'. 'Όχι', λέει 'ρίξε'. Ο αστυνομικός του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγαινε πιο κοντά και πήγε να τον καρφώσει. Ο αστυνομικός αναγκαστικά τον πυροβόλησε».

Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είχαν κλείσει την πόρτα και περίμεναν στο γραφείο μέχρι να τους πουν να βγουν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η επίθεση ξεκίνησε από την είσοδο, όπου ο δράστης επιτέθηκε στον σκοπό και στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο.

Σοβαρά τραυματισμένος ο δράστης

Ο δράστης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε ψυχιατρικό ιστορικό. Στην επίθεση που εξαπέλυσε στο αστυνομικό τμήμα, οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και φέρει διαμπερές τραύμα στον θώρακα. Εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, με την κατάστασή του να κρίνεται πολύ σοβαρή.

Το αστυνομικό τμήμα που έγινε η επίθεση Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες σήμερα, 31χρονος ημεδαπός, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσίακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα».

Το αστυνομικό τμήμα που έγινε η επίθεση Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Διαβάστε επίσης