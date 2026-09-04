Συναγερμός στο αεροδρόμιο Gatwick: Καθηλώθηκαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Λονδίνου

Snapshot Όλες οι πτήσεις έχουν καθηλωθεί προσωρινά στο αεροδρόμιο Gatwick λόγω αεροσκάφους που βρίσκεται στον διάδρομο.

Ο διάδρομος παραμένει κλειστός και συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση του αεροσκάφους.

Οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία του διαδρόμου.

Το αεροδρόμιο καλεί τους επιβάτες να μεταβούν κανονικά στο Gatwick και να παρακολουθούν διαδικτυακά την κατάσταση των πτήσεών τους. Snapshot powered by AI

Όλες οι πτήσεις φέρεται να έχουν καθηλωθεί στο αεροδρόμιο Gatwick, καθώς οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στον διάδρομο.

Το αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι ο διάδρομος είναι προσωρινά κλειστός λόγω αεροσκάφους που βρίσκεται σε αυτόν.

Τα συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση του αεροσκάφους και την επανέναρξη των πτήσεων το συντομότερο δυνατό.

Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου καλούν, πάντως, τους επιβάτες να μεταβούν κανονικά στο Gatwick σύμφωνα με το πρόγραμμά τους και να ελέγχουν διαδικτυακά την κατάσταση των πτήσεών τους μέσω των αεροπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, οι πτήσεις πραγματοποιούνται με εκτροπές προς άλλα αεροδρόμια, καθώς η λειτουργία του διαδρόμου παραμένει προσωρινά ανασταλείσα.

Λίγη ώρα αργότερα, το αεροδρόμιο Gatwick επανήλθε σε λειτουργία.

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