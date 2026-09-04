Ινδία: Αεροσκάφος προσέκρουσε σε στύλο λίγα λεπτά μετά την προσγείωση του

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε αεροδρόμιο της Ινδίας, όταν ένα αεροσκάφος Airbus της αεροπορικής εταιρείας IndiGo, το οποίο μετέφερε εκατοντάδες επιβάτες, προσέκρουσε σε στύλο, λίγα λεπτά μετά την προσγείωση του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σριναγκάρ, όταν το αεροσκάφος Airbus A321-251NX ήρθε σε επαφή με έναν στύλο του Συστήματος Οπτικής Καθοδήγησης (VDGS) κατά τη διαδικασία στάθμευσης του.

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«Η πτήση 6E 225 της IndiGo, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Νάβι Μουμπάι προς το Σριναγκάρ στις 4 Σεπτεμβρίου, ήρθε σε επαφή με έναν στύλο του Συστήματος Οπτικής Καθοδήγησης κατά τη διαδικασία στάθμευσης του, μετά την ασφαλή προσγείωσή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σριναγκάρ», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε δήλωσή της.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

«Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν αμέσως και διερευνούμε από κοινού το θέμα. Το αεροσκάφος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη συντήρηση», κατέληξε η αεροπορική εταιρεία στην ανακοίνωσή της.