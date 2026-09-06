Τραγωδία στην Τουρκία: Βούτηξε και χάθηκε στα ρηχά νερά - Νεκρός 39χρονος πατέρας τριών παιδιών

Snapshot Ένας 39χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε μετά από βουτιά με το κεφάλι σε σημείο με πολύ ρηχό νερό στην Αλάνια της Τουρκίας.

Η βουτιά έγινε παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες που απαγόρευαν τις βουτιές στην προβλήτα του ξενοδοχείου.

Ο ναυαγοσώστης επενέβη άμεσα και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου όμως δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου.

Ο 39χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, με καταγωγή από την περιοχή Σακαρύα της Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια ενός 39χρονου να βουτήξει στη θάλασσα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Τουρκία, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ο Αρίφ Ερμάν βρισκόταν για διακοπές στην περιοχή Αλάνια όταν πήδηξε με το κεφάλι από την προβλήτα του ξενοδοχείου, παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες που ενημέρωναν ότι οι βουτιές από το συγκεκριμένο σημείο ήταν επικίνδυνες και απαγορεύονταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 σε ξενοδοχείο στην περιοχή Κονακλί. Ο 39χρονος πλησίασε την προβλήτα και κοίταξε προς τη θάλασσα, πριν απομακρυνθεί για λίγο. Στη συνέχεια πήρε φόρα, πέρασε το προστατευτικό σημείο και έκανε βουτιά με το κεφάλι.

Ωστόσο, στο σημείο όπου έπεσε το βάθος του νερού ήταν μόλις περίπου 50 εκατοστά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο ναυαγοσώστης που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί έσπευσε αμέσως στο νερό και ανέσυρε τον άνδρα. Στον 39χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Κατέγραψε τη στιγμή η κάμερα ασφαλείας

Η στιγμή του περιστατικού καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου. Στο βίντεο φαίνεται ο 39χρονος να πλησιάζει την προβλήτα και να κοιτάζει τη θάλασσα, πριν κάνει πίσω για να πάρει φόρα.

Στη συνέχεια τρέχει προς την άκρη της προβλήτας και βουτά με το κεφάλι στα ρηχά νερά. Για αρκετή ώρα δεν εμφανίζεται στην επιφάνεια, γεγονός που προκαλεί αναστάτωση στους λουόμενους που βρίσκονταν κοντά στις ξαπλώστρες. Στο σημείο συγκεντρώνεται κόσμος, ενώ ο ναυαγοσώστης σπεύδει άμεσα στη θάλασσα για να τον εντοπίσει και να τον ανασύρει.

Ο Αρίφ Ερμάν, ο οποίος σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, κατοικούσε στη συνοικία Ακτσάι της περιοχής Σαπάντζα, στην επαρχία Σακαρύα.

Η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί στη γενέτειρά του, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

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