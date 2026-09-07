Μαϊάμι: Η στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγαίνει εκτός του διαδρόμου

Από το ατύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Μαϊάμι: Η στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγαίνει εκτός του διαδρόμου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι το απόγευμα της Κυριακής, προσέκρουσε σε οχήματα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Από το ατύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), πρόκειται για την πτήση 7598 της Prime Air, η οποία είχε φτάσει στο Μαϊάμι από το Πουέρτο Ρίκο. Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα) και ακινητοποιήθηκε βορειοδυτικά του αεροδρομίου.

Δείτε το βίντεο:

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα πριν σταματήσει την πορεία του. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών.

«Κατά την άφιξή τους, οι ομάδες βρήκαν το αεροσκάφος να έχει πιάσει φωτιά. Οι φλόγες ήταν μεγάλες και ο καπνός ήταν πυκνός», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι σε ανακοίνωση της.

Λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα), το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και οι τροχόδρομοι, έκλεισαν προσωρινά.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν περίπου μία ώρα αργότερα, η φωτιά φαινόταν να έχει σβήσει, ενώ στην περιοχή παρέμεναν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δε μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο ο Σαμαράς - Η κυβέρνηση δεν υπηρετεί την woke ατζέντα

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή πυροσβεστικού στην Κύμη - Στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Τσελφές: Το τελευταίο αντίο στον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ - «Αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα»

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη στο ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου της Ινδονησίας: Κλειστά οκτώ αεροδρόμια - Περισσότεροι από 270.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί - Δείτε βίντεο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν βγάλεις τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ό,τι και η Κωνσταντοπούλου»

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την πτώση της ανήλικης από όροφο ξενοδοχείου - Πώς έπεσε, αναζητούνται 2 άνδρες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Puma: Δύο νέες Black Edition με χαρακτήρα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Η νίκη τoυ AfD στη Γερμανία στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη»

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: 15χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του στο χέρι

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη – Υπερασπιστικοί ισχυρισμοί και οι πρώτες καταθέσεις μαρτύρων

09:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: «Ακούσαμε μια παρέα να διαπληκτίζεται και μετά, τους πυροβολισμούς - Είχε προηγηθεί αντίστοιχο συμβάν πριν από 15 ημέρες» λένε περίοικοι στο Newsbomb.gr - Η κόρη του θύματος ειδοποίησε τις Αρχές

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 31χρονος καμεραμάν του ΙΟΝΙΑΝ μετά από τροχαίο

09:15LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Κλείστ’ τα» - Εκνευρίστηκε στη συναυλία του και έκανε νοήματα στους συνεργάτες του - Βίντεο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός 67χρονος στο σπίτι του

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: «Τσακωνόταν μία παρέα παιδιών και ακούστηκαν πυροβολισμοί» - Η μαρτυρία για το περιστατικό

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 15χρονος έπεσε θύμα απάτης -Έβαλε χρήματα και κοσμήματα σε τσάντα και τα άφησε σε κολόνα

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μαϊάμι: Η στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγαίνει εκτός του διαδρόμου και συγκρούεται με οχήματα

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αίσιο τέλος για τον 77χρονο υποβρύχιο αλιέα – Εντοπίστηκε σώος

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

09:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: «Ακούσαμε μια παρέα να διαπληκτίζεται και μετά, τους πυροβολισμούς - Είχε προηγηθεί αντίστοιχο συμβάν πριν από 15 ημέρες» λένε περίοικοι στο Newsbomb.gr - Η κόρη του θύματος ειδοποίησε τις Αρχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος πατέρας του βρέφους - Ερωτήματα για τα έσοδά του

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ζέστη και μελτέμια ξεκινά η εβδομάδα – Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (6/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6.700.000 ευρώ

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την πτώση της ανήλικης από όροφο ξενοδοχείου - Πώς έπεσε, αναζητούνται 2 άνδρες

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Από το 2020 γνώριζε η κόρη ότι κάτι συνέβαινε με τη γιαγιά της - Η πώληση του σπιτιού που «ξεκλείδωσε» τα κρυμμένα μυστικά

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

09:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν βγάλεις τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ό,τι και η Κωνσταντοπούλου»

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 31χρονος καμεραμάν του ΙΟΝΙΑΝ μετά από τροχαίο

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κληρώση της Τρίτης (8/9)

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (7/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού το δεύτερο 10ημέρο - Έρχεται νέα επιδείνωση

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη συντριβή του Phantom - Αυτοθυσία των πιλότων για να μην πέσουν ανεξέλεγκτα και υπάρξουν και άλλα θύματα

09:15LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Κλείστ’ τα» - Εκνευρίστηκε στη συναυλία του και έκανε νοήματα στους συνεργάτες του - Βίντεο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων

05:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κόνιτσα: Τιτάνια μάχη για 7η νύχτα έδωσαν οι πυροσβέστες – Μια ανάσα από την πόλη οι φλόγες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ