Μαϊάμι: Η στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγαίνει εκτός του διαδρόμου

Ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι το απόγευμα της Κυριακής, προσέκρουσε σε οχήματα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Από το ατύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), πρόκειται για την πτήση 7598 της Prime Air, η οποία είχε φτάσει στο Μαϊάμι από το Πουέρτο Ρίκο. Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα) και ακινητοποιήθηκε βορειοδυτικά του αεροδρομίου.

Δείτε το βίντεο:

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα πριν σταματήσει την πορεία του. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών.

«Κατά την άφιξή τους, οι ομάδες βρήκαν το αεροσκάφος να έχει πιάσει φωτιά. Οι φλόγες ήταν μεγάλες και ο καπνός ήταν πυκνός», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι σε ανακοίνωση της.

Λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα), το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και οι τροχόδρομοι, έκλεισαν προσωρινά.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν περίπου μία ώρα αργότερα, η φωτιά φαινόταν να έχει σβήσει, ενώ στην περιοχή παρέμεναν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

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