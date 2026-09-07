Την «έκαψε» το live στο Tik Tok - Τουρκάλα καταδικασμένη σε 64 χρόνια κάθειρξη συλλαμβάνεται ζωντανά

Snapshot Η Γκιουλιστάν Κουρτ συνελήφθη ζωντανά σε μετάδοση στο TikTok κατά την έφοδο της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη.

Η γυναίκα είχε καταδικαστεί σε 64 χρόνια και 6 μήνες κάθειρξη για πολλά αδικήματα, κυρίως κλοπές.

Διαπιστώθηκε ότι είχε 215 ποινικά μητρώα και καταζητούνταν από διάφορα δικαστήρια σε Κωνσταντινούπολη, Προύσα και Σμύρνη.

Οι κατηγορίες περιλάμβαναν κλοπή με ειδικές δεξιότητες, πλαστογραφία εγγράφων και ψευδείς δηλώσεις στο ληξιαρχείο. Snapshot powered by AI

Μία έφοδος της αστυνομίας σε ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη, είχε μεγάλο κοινό στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς μεταδιδόταν ζωντανά μέσα από τον λογαριασμό της γυναίκας που είχε καταφέρει να ξεφύγει έχοντας διαπράξει ρεκόρ εγκλημάτων και καταδικαστεί σε κάθειρξη 64 ετών και έξι μηνών.

Τούρκοι αστυνομικοί συνέλαβαν την Γκιουλιστάν Κουρτ στην περιοχή Εσενιούρτ της Κωνσταντινούπολης. Η έφοδος της αστυνομίας εμφανίστηκε απευθείας μπροστά στους θεατές της μετάδοσης, καθώς ακούστηκε κάποιος από τους παρευρισκόμενους να της λέει: «Τρέξε, κάποιος χτυπάει την πόρτα.. Άνοιξε, τρέξε», πριν εισέλθει η αστυνομία και συλληφθεί, με την κάμερα να καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της μετάδοσης.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA, η Γκιουλιστάν Κουρτ διαθέτει 215 ποινικά μητρώα, κυρίως για κλοπές, επιπλέον της τελεσίδικης απόφασης κάθειρξης 64 ετών και 6 μηνών.

Διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα καταζητούνταν από τα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης, της Προύσας και της Σμύρνης με την κατηγορία της «κλοπής με μεταφορά αγαθών στο χέρι ή στο σώμα με ειδικές δεξιότητες», «κλοπή αγαθών που φυλάσσονται στο κτίριο», «κλοπή αγαθών σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς», «πλαστογραφία επίσημων εγγράφων» και «ψευδείς δηλώσεις στο ληξιαρχείο».

Η στιγμή της live σύλληψης