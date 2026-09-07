Νέο βίντεο και ηχητικό ντοκουμέντο από τη συντριβή αεροσκάφους στο Μαϊάμι

Snapshot Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από τη συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους Boeing 767-300 της Amazon στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Το αεροσκάφος δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο προσγείωσης, βγήκε από την πίστα και προσέκρουσε σε οχήματα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα πτήσης, την κατάσταση του αεροσκάφους, τους χειρισμούς του πληρώματος, τον διάδρομο και τις καιρικές συνθήκες για να προσδιορίσουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι δεν διαθέτει σύστημα EMAS στο τέλος των διαδρόμων, που θα μπορούσε να επιβραδύνει το αεροσκάφος σε περίπτωση εκτροπής από τον διάδρομο.

Η συντριβή προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε πάνω από 450 πτήσεις, με διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας για περίπου τρεις ώρες. Snapshot powered by AI

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν όταν εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και προσέκρουσε σε οχήματα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Νέο βίντεο και ηχητικό από τις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καταγράφουν την κινητοποίηση των πυροσβεστών και των διασωστών αμέσως μετά το δυστύχημα.

Το Boeing 767-300 είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο και προσγειώθηκε στο Μαϊάμι περίπου στις 14:00 την Κυριακή. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το αεροσκάφος δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο, βγήκε από την πίστα και στη συνέχεια χτύπησε αρκετά οχήματα.

Ακολούθησε μεγάλη φωτιά, ενώ πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Miami-Dade, Raied «Ray» Jadallah, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμη μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν μεταξύ των νεκρών βρίσκονται άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος ή άτομα που βρίσκονταν στο έδαφος.

«Το αεροπλάνο έχει πάρει φωτιά»

Το ηχητικό από τις επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αποτυπώνει την πρώτη αντίδραση των διασωστών όταν έφτασαν στο σημείο.

Σε μία από τις επικοινωνίες ακούγεται χαρακτηριστικά προειδοποίηση προς τους πυροσβέστες ότι το αεροσκάφος έχει πάρει φωτιά, ενώ οι δυνάμεις καλούνται να είναι έτοιμες για ένα περιστατικό με μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Στις πρώτες επικοινωνίες αναφέρονται αριθμοί θυμάτων που στη συνέχεια μεταβλήθηκαν, καθώς οι διασώστες έφταναν στο σημείο, πραγματοποιούσαν ελέγχους και απεγκλώβιζαν ανθρώπους.

Στις επικοινωνίες χρησιμοποιείται και ο όρος «MCI», τα αρχικά του «Mass Casualty Incident», που σημαίνει περιστατικό με μεγάλο αριθμό θυμάτων και χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ενεργοποίηση ενισχυμένου μηχανισμού αντιμετώπισης.

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Περισσότερες από 60 μονάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο αεροδρόμιο. Αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στα οχήματα τα οποία χτυπήθηκαν από το αεροσκάφος εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τους διασώστες.

Οι δύο πιλότοι απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Το Boeing 767-300, ηλικίας 32 ετών, είχε προσγειωθεί στον διάδρομο 30, ο οποίος έχει μήκος μεγαλύτερο από 9.000 πόδια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Flightradar24, τη στιγμή που το αεροσκάφος έφυγε από το τμήμα του διαδρόμου που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, η ταχύτητά του ήταν περίπου 130 μίλια την ώρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί γιατί δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως. Από την εξέταση των επικοινωνιών με τον πύργο ελέγχου δεν προκύπτει ότι οι πιλότοι είχαν δηλώσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από την προσγείωση.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα που αφορούν την πτήση, την κατάσταση του αεροσκάφους, τους χειρισμούς του πληρώματος, τον διάδρομο και τις καιρικές συνθήκες.

Μεταξύ των στοιχείων που έχουν ήδη αναφερθεί είναι και οι μεταβολές στην κατεύθυνση και την ένταση των ανέμων πριν από την προσγείωση. Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν σε αμερικανικά μέσα, οι συνθήκες ενδέχεται να δημιούργησαν ούριο άνεμο, ο οποίος μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα ενός αεροσκάφους κατά την προσγείωση.

Ωστόσο, τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν προσδιοριστεί και θα αποτελέσουν αντικείμενο της επίσημης έρευνας.

Χωρίς σύστημα ασφαλείας στο τέλος του διαδρόμου

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά την υποδομή του αεροδρομίου.

Οι διάδρομοι του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι δεν διαθέτουν σύστημα EMAS, δηλαδή ειδική επιφάνεια από υλικό που μπορεί να θρυμματιστεί και να επιβραδύνει ένα αεροσκάφος σε περίπτωση που βγει εκτός διαδρόμου.

Ειδικοί που μίλησαν σε αμερικανικά μέσα σημείωσαν ότι τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται σε αρκετά αεροδρόμια των ΗΠΑ και άλλων χωρών, ιδιαίτερα σε σημεία όπου μια έξοδος αεροσκάφους από τον διάδρομο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με οχήματα, δρόμους ή άλλες εγκαταστάσεις.

Το αν η απουσία ενός τέτοιου συστήματος είχε οποιαδήποτε σχέση με την έκταση του δυστυχήματος θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Μεγάλα προβλήματα στις πτήσεις

Η συντριβή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς εκατοντάδες πτήσεις επηρεάστηκαν.

Περισσότερες από 450 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ενώ για περίπου τρεις ώρες είχε επιβληθεί διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τη Δευτέρα, καθώς το αεροσκάφος παρέμενε εκτός του διαδρόμου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο της Labor Day, μία από τις περιόδους με αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αεροσκάφος και η εταιρεία

Η Amazon επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

Το Boeing 767 ανήκει στην 21 Air, εταιρεία εμπορευματικών αερομεταφορών με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα. Η εταιρεία διαθέτει στόλο Boeing 767 και εκτελεί πτήσεις για λογαριασμό εταιρειών όπως η Amazon και η DHL.

Ο διευθύνων σύμβουλος της 21 Air, Keith Winters, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των ανθρώπων.

Η FAA και το National Transportation Safety Board έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών βρέθηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία.

Οι Αρχές θα εξετάσουν μεταξύ άλλων τα δεδομένα της πτήσης, τις επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά πριν και μετά την προσγείωση.

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