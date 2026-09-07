Αεροπορικό δυστύχημα στο Μαϊάμι: Οι συνομιλίες στον πύργο ελέγχου αμέσως μετά την τραγωδία με το 767

Snapshot Μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing 767 της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προσέκρουσε σε οχήματα και τυλίχθηκε στις φλόγες, με πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες.

Το αεροσκάφος προσγειωνόταν με ταχύτητα περίπου 210 χλμ/ώρα και δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης.

Το Γραφείο Σερίφη Μαϊάμι-Ντέιντ επιβεβαιώνει την ταυτότητα των θυμάτων και έχει δημιουργήσει τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για τις οικογένειες.

Η NTSB και FAA θα διεξαγάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η Amazon θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει τον διάλογο των υπαλλήλων του πύργου εναέριας κυκλοφορίας, λίγα δευτερόλεπτα αφού το μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing 767 της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι το απόγευμα της Κυριακής, προσέκρουσε σε οχήματα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν.

«Φαίνεται ότι ένα αεροσκάφος βγήκε εκτός στον διάδρομο 30», ακούγεται να λέει ένας υπάλληλος στο ηχητικό ντοκουμέντο, ενώ μια γυναίκα απαντά: «Μάλιστα, κύριε».

«Μπορείς να θέσεις τον διάδρομο 30 εκτός λειτουργίας, λόγω έκτακτου περιστατικού ενός αεροσκάφους;», ρωτά ο υπάλληλος στην συνέχεια. «Ναι, ο διάδρομος 30 είναι κλειστός», απαντά ξανά η γυναίκα.

Ακούστε το ηχητικό:

Το μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Boeing 767-300, εκτελούσε πτήση από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο προς το Μαϊάμι, όταν βγήκε εκτός του διαδρόμου μετά την προσγείωσή του γύρω στις 14.00 (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Έως τώρα, δεν έχει γίνει σαφές γιατί το αεροσκάφος δεν μπόρεσε να σταματήσει.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει το αεροσκάφος να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα κατά την προσγείωση του στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, κινούνταν με περίπου 210 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα πριν σταματήσει την πορεία του. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών.

«Κατά την άφιξή τους, οι ομάδες βρήκαν το αεροσκάφος να έχει πιάσει φωτιά. Οι φλόγες ήταν μεγάλες και ο καπνός ήταν πυκνός», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι σε ανακοίνωση της.

Οι διασώστες ανέφεραν ότι οι πιλότοι απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Δεν έχει γίνει γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Δείτε την στιγμή που το αεροσκάφος βγαίνει εκτός του διαδρόμου:

Λίγο μετά τις 15:00 (τοπική ώρα), το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και οι τροχόδρομοι, έκλεισαν προσωρινά.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν περίπου μία ώρα αργότερα, η φωτιά φαινόταν να έχει σβήσει, ενώ στην περιοχή παρέμεναν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Το Γραφείο του Σερίφη του Μαϊάμι-Ντέιντ δήλωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας των θυμάτων και έχει δημιουργήσει μια ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση των οικογενειών.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) θα διεξαγάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η Amazon ανέφερε ότι το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της αεροπορικής εταιρείας 21 Air και ότι «θα συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε έρευνα».

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