Λίβανος: Δημοσιογράφος χτυπήθηκε σε ζωντανή σύνδεση από drone - Βίντεο

Snapshot Ένα ισραηλινό drone έπεσε κοντά σε δημοσιογράφο και εικονολήπτη στον Λίβανο, προκαλώντας τραυματισμούς.

Ο δημοσιογράφος μετέδιδε ζωντανά για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο όταν το drone τους χτύπησε.

Ο δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης υπέστησαν κοψίματα και μελανιές και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά έλαβαν εξιτήριο.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων που έχουν τραυματίσει τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφους.

Τα περιστατικά υπογραμμίζουν την ευθραυστότητα της εκεχειρίας στη Γάζα και τον Λίβανο. Snapshot powered by AI

Βίντεο δείχνει δημοσιογράφο να τραυματίζεται την ώρα που πραγματοποιεί ζωντανή σύνδεση από τον Λίβανο.

Ο δημοσιογράφος βρισκόταν την Κυριακή σε ζωντανή σύνδεση στον τηλεοπτικό σταθμό «Al-Manar», ο οποίος συνδέεται με την Χεζμπολάχ, και μετέδιδε τις πληροφορίες για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Σε κάποια στιγμή φαίνεται καπνός και φωτιά και η κάμερα να αλλάζει πλάνο αφού το συνεργείο του δικτύου χτυπήθηκε από ισραηλινό drone. Η μετάδοση διακόπηκε άμεσα και ΜΜΕ του Λιβάνου ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης τραυματίστηκαν.

https://www.instagram.com/reel/Dc_RtrfnMWh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε ανακοίνωση η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης υπέστησαν κοψίματα και μελανιές από τα συντρίμμια του ισραηλινού drone που κατέπεσε στο πάρκινγκ όπου βρίσκονταν στην πόλη Ναμπατίγια.

Σύμφωνα με το Al-Manar και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και έλαβαν εξιτήριο. Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων εξέφρασε «την ανησυχία της για την πρόσφατη κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα και τον Λίβανο, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων δημοσιογράφων, εκ των οποίων οι τρεις (σ.σ. τραυματίστηκαν) την Κυριακή, γεγονός που υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της εκεχειρίας και στις δύο περιοχές».