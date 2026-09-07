Σάλος στη Γαλλία: «Αόρατες» οι εργαζόμενες στον Πύργο του Άιφελ για την επίσκεψη Ινδουιστών

Snapshot Γυναίκες εργαζόμενες στον Πύργο του Άιφελ κλήθηκαν να μην εμφανιστούν ή να αποσυρθούν κατά την επίσκεψη ινδουιστικής ομάδας.

Ορισμένες γυναίκες αντικαταστάθηκαν από άνδρες συναδέλφους τους σε διάφορες θέσεις εργασίας.

Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν απεργία διαμαρτυρόμενοι για τον παραγκωνισμό των γυναικών υπαλλήλων κατά την επίσκεψη.

Η ινδουιστική οργάνωση BAPS είχε ζητήσει να περιοριστούν οι επαφές του πνευματικού τους ηγέτη με γυναίκες.

Η Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (SETE) επιβεβαίωσε ότι η επίσκεψη οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο κατόπιν αιτήματος της αντιπροσωπείας. Snapshot powered by AI

Σε απεργία έχουν κατέβει από σήμερα Δευτέρα, οι εργαζόμενοι στον Πύργο του Άιφελ εξαιτίας του παραγκωνισμού των γυναικών υπαλλήλων για επίσκεψη ινδουιστικής ομάδας.

Όπως αποκαλύπτει η Le Figaro, το περασμένο Σάββατο περίπου εκατό μέλη της ινδουιστικής οργάνωσης BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) επισκέφθηκαν τον Πύργο του Άιφελ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που προηγήθηκαν των εγκαινίων ενός ινδουιστικού ναού στο Bussy-Saint-Georges.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι προηγουμένως δόθηκαν οδηγίες στις γυναίκες που εργάζονται στον Πύργο του Άιφελ ή για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτόν να «γίνουν αόρατες» κατά τη διάρκεια της παρουσίας της αντιπροσωπείας.

Tour Eiffel: le monument parisien fermé pour des "raisons opérationnelles" pic.twitter.com/kt3Aqm6wzF — BFM (@BFMTV) September 7, 2026

Ορισμένες φέρεται να κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους και να αποσυρθούν σε χώρους εκτός του χώρου εργασίας, ενώ άνδρες φέρεται να τις αντικατέστησαν σε ορισμένες θέσεις.

Σε άλλους χώρους φέρεται να τους απαγορεύτηκε η πρόσβαση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. «Πριν από αυτή την επίσκεψη, οι εκπρόσωποι της αντιπροσωπείας είχαν ζητήσει από την Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (SETE) να οργανωθεί η επίσκεψη του πνευματικού τους ηγέτη με τρόπο που να περιορίζει τις επαφές του με τις γυναίκες», αναφέρει η SETE σε ανακοίνωσή της.