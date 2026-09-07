Η κλοπή της μπίρας: Φόρτωσαν πάνω από 800 βαρέλια σε δυο φορτηγά κι έγιναν καπνός

Snapshot Περίπου 800 βαρέλια Guinness κλάπηκαν από αποθήκη στο Runcorn της Αγγλίας, αξίας περίπου 156.279 δολαρίων ΗΠΑ.

Οι κλέφτες φόρτωσαν τη μπίρα σε δύο ρυμουλκούμενα και διέφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η κλοπή έγινε σε δύο φάσεις, περίπου στις 19:45 και 21:30 ώρα Βρετανίας, και τα βαρέλια προορίζονταν για παμπ.

Η Αστυνομία του Τσέσαϊρ αναζητά τους οδηγούς των φορτηγών και ερευνά υλικό από κάμερες οχημάτων.

Οι απώλειες από κλοπές φορτίων αυξάνονται, με εκτιμώμενες ζημίες άνω των 304 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Snapshot powered by AI

Θεαματική κλοπή σημειώθηκε στην Αγγλία, όταν περίπου 800 βαρέλια Guinness —μιας μάρκας μπίρας— έκαναν φτερά.

Οι κλέφτες έφυγαν από αποθήκη στη βιομηχανική περιοχή στο Runcorn της Αγγλίας με περίπου 70.000 πίντες (μονάδα μέτρησης) της σκούρας μπίρας, φορτωμένη σε δύο ρυμουλκούμενα βαρέα οχήματα.

Η αξία των κλομπιμαίων εκτιμάται σε 156.279 δολάρια ΗΠΑ, ανέφερε η Αστυνομία του Τσέσαϊρ.

Ένα φορτίο εκλάπη περίπου στις 19:45 ώρα Βρετανίας (BST) και ένα δεύτερο περίπου στις 21:30, σύμφωνα με την αστυνομία. Τα κλεμμένα βαρέλια προορίζονταν για παμπ, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο επιθεωρητής McClatchy δήλωσε: «Είναι γνωστό το ρητό ότι “η Guinness κάνει καλό”, αλλά αυτό ισχύει μόνο όταν έχει αγοραστεί και πληρωθεί». Τα δυο φορτηγά εθεάθησαν να κατευθύνονται προς διαφορετικά σημεία.

Εταιρείες ασφάλειας φορτίων, όπως η Verisk CargoNet, ανέφεραν ότι οι απώλειες από κλοπές φορτίων ξεπέρασαν τα 304 εκατομμύρια δολάρια μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, κυρίως λόγω εξελιγμένων μεθόδων απάτης.

Η Αστυνομία αναζητά τους άνδρες οδηγούς και εξετάζει τοπικό υλικό από κάμερες οχημάτων.