Ιστορικός ναός 150 ετών βυθίζεται σε δευτερόλεπτα μέσα στον ποταμό Γάγγη

Μέσα σε μία στιγμή ένας ιστορικός ναός στην Ινδία, εξαφανίστηκε στα νερά του ποταμού Γάγγη, προκαλώντας θλίψη.

Ο ναός του Σίβα, ηλικίας 150 ετών στο χωριό Muliramtola στην ινδική πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης, παρασύρθηκε λόγω ισχυρών ρευμάτων και σημαντικής ανόδου της στάθμης του νερού.

Η διάβρωση από τα νερά του ποταμού, έχει ήδη εξαφανίσει δύο χωριά και απειλεί άλλα δύο, αναγκάζοντας τους κατοίκους λόγω των κινδύνων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.