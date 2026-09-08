Ιστορικός ναός 150 ετών βυθίζεται σε δευτερόλεπτα μέσα στον ποταμό Γάγγη
Η διάβρωση από τον ποταμό έχει οδηγήσει τους κατοίκους χωριών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
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Μέσα σε μία στιγμή ένας ιστορικός ναός στην Ινδία, εξαφανίστηκε στα νερά του ποταμού Γάγγη, προκαλώντας θλίψη.
Ο ναός του Σίβα, ηλικίας 150 ετών στο χωριό Muliramtola στην ινδική πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης, παρασύρθηκε λόγω ισχυρών ρευμάτων και σημαντικής ανόδου της στάθμης του νερού.
Η διάβρωση από τα νερά του ποταμού, έχει ήδη εξαφανίσει δύο χωριά και απειλεί άλλα δύο, αναγκάζοντας τους κατοίκους λόγω των κινδύνων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
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