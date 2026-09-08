Ισπανία: Εξαρθρώθηκε «ναρκοτράπεζα» που συνδέεται με δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης

Snapshot Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε ένα παράνομο τραπεζικό δίκτυο που χρηματοδοτούσε διακίνηση κοκαΐνης και συνέλαβε 21 άτομα σε διάφορες χώρες.

Το δίκτυο λειτουργούσε εκτός τραπεζικού συστήματος, χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα και παρείχε υπηρεσίες μονιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Συνελήφθησαν 14 ύποπτοι στην Ισπανία και 7 σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο, Ολλανδία και Σουηδία, ενώ 12 άτομα διαφεύγουν.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάσχεση 1,84 τόνων κοκαΐνης από πλοίο που βυθίστηκε εσκεμμένα για να κρυφτεί επιπλέον ποσότητα.

Κατασχέθηκαν 121 τραπεζικοί λογαριασμοί με 2,3 εκατ. ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ και πολυτελή οχήματα αξίας άνω 1,6 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως εξάρθρωσε ένα παράνομο τραπεζικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη εμπόρους κοκαΐνης, συλλαμβάνοντας 21 ανθρώπους σε διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών στη Μέση Ανατολή και εντοπίζοντας περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ.

⁠Το δίκτυο, γνωστό με το προσωνύμιο η «ναρκοτράπεζα», φέρεται να χρηματοδοτούσε αποστολές κοκαΐνης, να διακινούσε χρήματα διεθνώς εκτός του τραπεζικού συστήματος, να χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό συναλλαγών και να παρείχε υπηρεσίες μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής επιθεωρήτρια της υπηρεσίας καταπολέμησης μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Ενκάρνα Ορτέγκα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 14 ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ισπανία και άλλοι επτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Άλλοι 12 ύποπτοι διαφεύγουν. Η Europol, η οποία υποστήριξε την έρευνα, ανέφερε ότι μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας παράνομος τραπεζίτης, τον οποίο χαρακτηρίζει ως στόχο υψηλής αξίας.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάσχεση, το 2021, 1,84 μετρικών τόνων κοκαΐνης από το πλοίο Nehir. Σύμφωνα με την αστυνομία, το πλοίο βυθίστηκε στη συνέχεια εσκεμμένα στο ισπανικό βόρειο λιμάνι του Χιχόν, προκειμένου να αποκρυφθεί μια επιπλέον αποστολή 1,65 τόνων.

Οι ερευνητές κατέσχεσαν 121 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 2,3 εκατομμύρια ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ και πολυτελή οχήματα αξίας άνω των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Διαβάστε επίσης