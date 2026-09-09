Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ

Εκατοντάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό στα Τίρανα, σε μια ακόμη κινητοποίηση κατά του σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης στο Ζβέρνετς και της κυβέρνησης Ράμα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εκατοντάδες διαδηλωτές στα Τίρανα προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό έξω από τη Βουλή, διαμαρτυρόμενοι κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ.
  • Στη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν συμπλοκές με την αστυνομία και περίπου 20 προσαγωγές διαδηλωτών.
  • Οι διαδηλωτές πέταξαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών κατά την αποχώρησή τους.
  • Η κινητοποίηση αποτελεί την 101η ημέρα διαμαρτυριών ενάντια στο έργο τουριστικής ανάπτυξης στη προστατευόμενη περιοχή Ζβέρνετς.
  • Οι διαδηλωτές ζητούν την ακύρωση του έργου, την κατάργηση του νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
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Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ έξω από τη Βουλή της Αλβανίας στα Τίρανα, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν κατά του τουριστικού σχεδίου που προωθεί η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα.

Οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο και να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό την ώρα που εκείνοι αποχωρούσαν.

Ακολούθησαν συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις και αρκετές συλλήψεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός. Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για περίπου 20 προσαγωγές.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους πέταξαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς αυτοκίνητα βουλευτών που αποχωρούσαν από το κοινοβούλιο μέσα από διάδρομο που είχε δημιουργήσει η αστυνομία.

Μετά τα επεισόδια, μέρος των διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς αστυνομικό τμήμα, ζητώντας την απελευθέρωση όσων είχαν συλληφθεί.

101 ημέρες κινητοποιήσεων

Η νέα διαμαρτυρία ήταν η 101η ημέρα κινητοποιήσεων στα Τίρανα κατά του σχεδίου μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, μετά την έναρξη προπαρασκευαστικών έργων σε προστατευόμενη περιοχή στο Ζβέρνετς.

Οι διαδηλωτές ζητούν να σταματήσει το έργο, να καταργηθεί ο νόμος για τις προστατευόμενες περιοχές —τον οποίο θεωρούν ευνοϊκό για τους επενδυτές— και να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Στις κινητοποιήσεις έχουν καθιερωθεί ως σύμβολο τα χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, μαζί με τις αλβανικές σημαίες.

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