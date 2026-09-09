ΗΠΑ: Ο Τραμπ μοίρασε 155.000 δολάρια σε χριστουγεννιάτικα δώρα στους βοηθούς του στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ μοίρασε συνολικά 155.000 δολάρια σε τέσσερις στενούς βοηθούς του στον Λευκό Οίκο ως χριστουγεννιάτικα δώρα, επιπλέον των ετήσιων μισθών τους.

Οι βοηθοί που έλαβαν τα δώρα είναι η Νάταλι Χαρπ, η Μάργκο Μάρτιν, ο Τσάμπερλεν Χάρις και ο Γουόλτ Νάουτα, με ποσά από 20.000 έως 45.000 δολάρια ανά άτομο.

Τα χρηματικά δώρα δεν σχετίζονταν με τα επίσημα κυβερνητικά καθήκοντα των προσώπων και θεωρούνται επιτρεπτά σύμφωνα με τα νομικά και ηθικά πρότυπα.

Η πρακτική των χριστουγεννιάτικων δώρων από τον Τραμπ είναι μακροχρόνια και εφαρμόζεται τόσο στην επιχειρηματική του πορεία όσο και στην πολιτική του θητεία.

Ο Γουόλτ Νάουτα και ο Κάρλος Ντε Ολιβέιρα είχαν κατηγορηθεί το 2023 για συνωμοσία με τον Τραμπ σχετικά με παρεμπόδιση έρευνας του FBI, αλλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν το 2024. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε χρηματικά δώρα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε τέσσερις στενούς βοηθούς του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των κυβερνητικών στελεχών. Η νέα αποκάλυψη των οικονομικών στοιχείων φέρνει στο φως μια σπάνια πρακτική απευθείας χρηματικών παροχών από πρόεδρο προς μέλη του προσωπικού του.

Βάσει των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν, η εκτελεστική βοηθός Νάταλι Χαρπ, η σύμβουλος επικοινωνίας Μάργκο Μάρτιν και ο αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου Τσάμπερλεν Χάρις έλαβαν από 45.000 δολάρια έκαστος. Παράλληλα, ο διευθυντής επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Γουόλτ Νάουτα, έλαβε το ποσό των 20.000 δολαρίων. Τα χρηματικά αυτά ποσά δόθηκαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, συμπληρωματικά στους ετήσιους κυβερνητικούς μισθούς των στελεχών, οι οποίοι κυμαίνονται από 150.000 έως 175.000 δολάρια.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Associated Press ότι ο Τραμπ «έχει μια μακροχρόνια πρακτική να δίνει χριστουγεννιάτικα δώρα σε άτομα που βρίσκονται στο περιβάλλον του,τόσο κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του πορείας όσο και στην πολιτική του θητεία»

Τα τέσσερα στελέχη αποτελούν κεντρικά πρόσωπα στον καθημερινό μηχανισμό που πλαισιώνει τον πρόεδρο. Η Νάταλι Χαρπ είναι γνωστή για τη διαρκή φυσική της παρουσία δίπλα στον Τραμπ, με κύρια αρμοδιότητα την παροχή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Η Μάργκο Μάρτιν διαχειρίζεται θέματα επικοινωνίας ήδη από την πρώτη θητεία του, ενώ ο Τσάμπερλεν Χάρις διορίστηκε πρόσφατα και στην Επιτροπή Καλών Τεχνών. Τέλος, ο Γουόλτ Νάουτα παραμένει ένας από τους πιο πιστούς συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν προσωπικός του βοηθός.

Ο αξιωματούχος δεν ανέφερε εάν δόθηκαν παρόμοια δώρα από τον πρόεδρο σε άλλα μέλη του προσωπικού, αλλά πρόσθεσε ότι τα χρηματικά δώρα δεν σχετίζονταν με τα «επίσημα κυβερνητικά καθήκοντα των ατόμων και ως εκ τούτου είναι απολύτως επιτρεπτά βάσει των σχετικών νομικών και ηθικών προτύπων». Οι αποκαλύψεις για τα δώρα αναφέρθηκαν για πρώτη φορά νωρίτερα την Τρίτη από την εφημερίδα The Washington Post.

Ο Νάουτα, ο οποίος προηγουμένως υπηρέτησε ως παρκαδόρος του Τραμπ, και ο διαχειριστής ακινήτων στο Μαρ-α-Λάγκο, Κάρλος Ντε Ολιβέιρα, κατηγορήθηκαν το 2023 για συνωμοσία με τον Τραμπ με σκοπό την παρεμπόδιση έρευνας του FBI σχετικά με διαβαθμισμένα έγγραφα που ο Ρεπουμπλικάνος πήρε μαζί του όταν έφυγε από τον Λευκό Οίκο μετά την πρώτη του θητεία. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν το 2024.