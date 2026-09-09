«Άνθρακες ο θησαυρός οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ» λένε γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

«Δεν απαντούν στα σοβαρά προβλήματα των νοσοκομειακών γιατρών» - «Περιφρονήθηκαν για άλλη μια χρονιά οι υγειονομικοί στις εξαγγελίες της ΔΕΘ»

Διονυσία Προκόπη

«Άνθρακες ο θησαυρός οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ» λένε γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) θεωρεί ανεπαρκείς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα των νοσοκομειακών γιατρών.
  • Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει δυσαρέσκεια για την περιφρόνηση των υγειονομικών στις εξαγγελίες και επισημαίνει ότι οι αποδοχές παραμένουν χαμηλές, με την αύξηση από τον κατώτατο μισθό να υπολογίζεται σε περίπου 30 ευρώ.
  • Η μείωση του προσωπικού στα νοσοκομεία κατά 7.000 εργαζομένους από τον Οκτώβριο του 2021 απειλεί τη λειτουργία υπηρεσιών και αυξάνει την προσφυγή στον ιδιωτικό τομέα υγείας.
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«Άνθρακες ο θησαυρός», χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ).

Όπως υποστηρίζει η ΟΕΝΓΕ, όσα ανακοινώθηκαν δεν απαντούν στα σοβαρά προβλήματα των νοσοκομειακών γιατρών, ενώ το επίδομα των 500 ευρώ που προβλέπεται από τον Δεκέμβριο του 2027, είναι ανεπαρκές καθώς δεν αντισταθμίζει τις απώλειες εισοδήματος και αγοραστικής δύναμης των προηγούμενων ετών.

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει τις ελλείψεις προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια, τις αλλεπάλληλες εφημερίες και μετακινήσεις ως την καλύτερη εικόνα του ΕΣΥ από ποτέ και ταυτόχρονα να λέει ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των γιατρών για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ. Προσθέτει ότι «η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι χαμηλές αποδοχές, η εντατικοποίηση της εργασίας και οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους οι γιατροί εγκαταλείπουν το δημόσιο σύστημα ή αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα».

Η ΟΕΝΓΕ ζητά διπλασιασμό των καθαρών ετήσιων αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών, πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών και κατάργηση του πλαφόν για τις υπερβάλλουσες εφημερίες, εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων για τις μισθολογικές περικοπές του ν. 4093/2012 και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

ΠΟΕΔΗΝ: Περιφρονήθηκαν για άλλη μια χρονιά οι υγειονομικοί στις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Δυσαρέσκεια εκφράζεται και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). «Ξεχάστηκαν για ακόμη μία χρονιά οι υγειονομικοί» στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, υποστηρίζει η Ομοσπονδία, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις παρεμβάσεις για το υγειονομικό προσωπικό.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ σε σχετική ανακοίνωση, οι υγειονομικοί θα πρέπει να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο του 2027 για το επίδομα των 500 ευρώ, ενώ η αύξηση που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού εκτιμάται από την Ομοσπονδία σε περίπου 30 ευρώ. Παράλληλα, ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επισημαίνοντας ότι οι αποδοχές των νεοδιοριζόμενων παραμένουν χαμηλές.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, από τον Οκτώβριο του 2021, όταν βρισκόταν σε κορύφωση η πανδημία, το προσωπικό των νοσοκομείων έχει μειωθεί κατά 7.000 εργαζομένους. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις προσωπικού θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσιών και οδηγούν σε μεγαλύτερη προσφυγή στον ιδιωτικό τομέα και αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά ότι χωρίς ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, κίνητρα και άρση των αδικιών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, θα συνεχιστούν οι αποχωρήσεις από το ΕΣΥ και οι άγονες προκηρύξεις θέσεων. Αναγνωρίζει τη σημασία των έργων ανακαίνισης στις υγειονομικές μονάδες, ζητά όμως τη συνέχισή τους με εθνικούς πόρους και υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχουν χέρια να τα δουλέψουν», λόγω των ελλείψεων προσωπικού.

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