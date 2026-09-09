Έχτισε δύο φράγματα για να ηλεκτροδοτήσει πόλη και «απέκλεισε» τους σολομούς για έναν αιώνα

Ο ποταμός Έλγουα, στην Ολυμπιακή Χερσόνησο της πολιτείας Ουάσινγκτον, έχει μήκος μόλις 45 μίλια, όμως κάποτε φιλοξενούσε μερικές από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές διαδρομές σολομού εκτός Αλάσκας.

Η κατάσταση άλλαξε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν ο Καναδός επιχειρηματίας Τόμας Άλντγουελ έλαβε άδεια για την κατασκευή του πρώτου από τα δύο υδροηλεκτρικά φράγματα του ποταμού, με στόχο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην αναπτυσσόμενη τότε πόλη του Πορτ Άντζελες.

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