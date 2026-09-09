Ταξιτζής βγαλμένος από οσκαρική ταινία - Προσποιήθηκε επιληπτικό σοκ για να γλιτώσει από ληστές

Snapshot Ο οδηγός ταξί στη Βραζιλία προσποιήθηκε επιληπτικό σοκ για να αποφύγει ληστεία.

Η υποκριτική του συμπεριφορά περιλάμβανε σπασμωδικές κινήσεις, γύρισμα ματιών και έξοδο γλώσσας.

Η απόπειρα ληστείας αποτράπηκε με αποτέλεσμα τους ληστές να φύγουν τρομαγμένοι.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα του οχήματος και έγινε viral στο διαδίκτυο.

Ο οδηγός κέρδισε θετικά σχόλια για τις υποκριτικές του ικανότητες από τους χρήστες του διαδικτύου. Snapshot powered by AI

Οσκαρική ερμηνεία έδωσε ένας οδηγός ταξί στη Βραζιλία, ο οποίος έπεσε θύμα απόπειρας ληστείας από επιτήδειους που εισέβαλαν στο όχημά του με σκοπό να τον κλέψουν.

Όταν ο οδηγός κατάλαβε τι συνέβαινε, άρχισε να τινάζεται στο κάθισμά του, σαν να τον είχε χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Έβγαλε έξω τη γλώσσα του, γύρισε τα μάτια του και σπαρταρούσε σαν ψάρι, αναγκάζοντας τους νεαρούς επιτήδειους ληστές να τραπούν σε φυγή.

Το βίντεο καταγράφηκε από την κάμερα που υπήρχε στο εσωτερικό του οχήματος και όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, έγινε viral, κάνοντας το γύρο του διαδικτύου, με τον οδηγό να γνωρίζει την αποθέωση από τους χρήστες, για τις υποκριτικές του ικανότητες. Βέβαια, υπήρξαν και πολλοί που υποστήριξαν ότι το βίντεο είναι στημένο κι ότι άπαντες ήταν στο... κόλπο, για να κερδίσουν «κλικ» παραπάνω. Ακόμα κι έτσι να ήταν βέβαια, η ερμηνεία του οδηγού, αξίζει ένα... κλικ ακόμα!