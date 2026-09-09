Νέα Μάκρη: Οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και μπήκε μέσα σε φαρμακείο - Βίντεο
Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός
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- Ηλικιωμένη οδηγός στη Νέα Μάκρη μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και εισέβαλε σε φαρμακείο.
- Το όχημα πέρασε μέσα από την τζαμαρία και προσέκρουσε σε ράφια του καταστήματος.
- Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο φαρμακείο.
- Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά την επικινδυνότητα του ατυχήματος.
- Το συμβάν σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μαραθώνος κατά την προσπάθεια παρκαρίσματος της οδηγού.
Τροχαίο ατύχημα ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς σημειώθηκε στη Νέα Μάκρη στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όταν ηλικιωμένη οδηγός μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και πέρασε μέσα από την τζαμαρία φαρμακείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη ήθελε να παρκάρει έξω από το φαρμακείο, ωστόσο αντί να πατήσει φρένο μπερδεύτηκε και πάτησε το γκάζι με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στο εσωτερικό του καταστήματος, προσκρούοντας πάνω σε ράφια.
Από το συμβάν σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ από καθαρή τύχη δεν προκλήθηκε τραυματισμός ανάμεσα σε πελάτες και εργαζομένους.
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