Λογαριασμοί ρεύματος: Μείωση 30% σε τρία χρόνια - Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2027

Snapshot Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει μείωση έως 30% στους λογαριασμούς ρεύματος την περίοδο 2027-2029 μέσω επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας, δίκτυα και εξοικονόμηση.

Από 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, από 6,9 σε 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας σε 5-7 GW έως το 2030, ανάπτυξη ΑΠΕ, ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και περιορισμό ρευματοκλοπών στο 3,5% έως το 2028.

Προβλέπονται 1,7 δισ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ενίσχυση αυτοπαραγωγής μέσω νέου θεσμικού πλαισίου.

Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024, με τις εξαγωγές να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί έως το 2026 και σημαντική μείωση της χρήσης λιγνίτη. Snapshot powered by AI

Μείωση έως και 30% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο 2027-2029 προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας, δίκτυα, διασυνδέσεις και δράσεις εξοικονόμησης.

Το σχέδιο, που εξειδίκευσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις με στόχο τη σταδιακή αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), από τα 6,9 ευρώ στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων, καθώς και η ενίσχυση της αυτοπαραγωγής ενέργειας.

Οι έξι άξονες για φθηνότερο ρεύμα

Το σχέδιο στηρίζεται σε έξι βασικούς άξονες, οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και τη Ρήτρα Διαφυγής.

Περισσότερες ΑΠΕ

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής, καθώς η αυξημένη συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών χονδρικής. Τις ημέρες και ώρες με υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ, η τιμή χονδρικής μπορεί να υποχωρεί ακόμη και στα 70 ευρώ.

Επέκταση της αποθήκευσης ενέργειας

Στόχος είναι η σημαντική αύξηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ώστε να περιοριστεί η απογευματινή αιχμή της ζήτησης και η ανάγκη χρήσης ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου.

Η ισχύς αποθήκευσης αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 700 MW σήμερα σε 1 GW στο τέλος του 2026, σε 3-4 GW το 2028 και σε 5-7 GW έως το 2030.

Διασυνδέσεις των νησιών

Η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, μεταξύ άλλων σε Κρήτη και Κυκλάδες, περιορίζει την ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ακριβότερα υγρά καύσιμα.

Σήμερα το κόστος αυτής της ηλεκτροπαραγωγής ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ τον χρόνο και καλύπτεται μέσω των ΥΚΩ.

Με τις διασυνδέσεις, η χρέωση των ΥΚΩ στους λογαριασμούς προβλέπεται να μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 κατά 50%, στα 3,45 ευρώ ανά MWh, από 6,9 ευρώ που είναι σήμερα.

Καταπολέμηση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εξάλλου, οι ρευματοκλοπές επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές με περίπου 450 εκατ. ευρώ ετησίως. Στόχος είναι το ποσοστό τους να περιοριστεί στο 3,5% το 2028, από περίπου 5% την περίοδο 2023-2024.

Βασικό εργαλείο θα αποτελέσει η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο σύνολο των παροχών έως το 2030

Την ίδια στιγμή, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται περίπου στα 3 δισ. ευρώ. Το νέο πλαίσιο για την αλλαγή προμηθευτή θέτει περιορισμούς σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων οφειλών.

Ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας

Προβλέπονται συνολικά 1,7 δισ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και την αντικατάσταση θερμοσιφώνων.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αφορά περίπου 780.000 δικαιούχους.

Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης από νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποτελεί ακόμη έναν βασικό άξονα. Στόχος είναι οι καταναλωτές να μπορούν να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με δική τους παραγωγή.

Για τον σκοπό αυτό προωθείται νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση.

Πάνω από 5 δισ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το σύνολο των παρεμβάσεων θα διατεθούν πάνω από 5 δισ. ευρώ.

Οι πόροι προέρχονται από τρεις βασικές πηγές:

2,1 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων 600 εκατ. ευρώ από τη Ρήτρα Διαφυγής

Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε δράσεις εξοικονόμησης, παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την ευελιξία της κατανάλωσης.

Ελλάδα: Καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στη μεταβολή του ενεργειακού μείγματος της χώρας, επισημαίνοντας ότι η χρήση λιγνίτη έχει περιοριστεί κατά 92% από το 2005.

Παράλληλα, η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024, για πρώτη φορά από το 2000.

Μάλιστα, έως τον Ιούλιο του 2026 οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το σύνολο του 2025, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα στον τομέα αγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα διαθέτει πλέον μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 2019 είχε την υψηλότερη, αποδίδοντας σημαντικό μέρος αυτής της αλλαγής στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Ρευματοκλοπές: Κόστος 450 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Στο ζήτημα των ρευματοκλοπών αναφέρθηκε και ο κ. Τσάφος, επισημαίνοντας ότι η πανδημία του κορονοϊού και η ενεργειακή κρίση επηρέασαν την εποπτεία του συστήματος, ενώ παράλληλα μεταβλήθηκαν τα κίνητρα ορισμένων καταναλωτών.

Όπως ανέφερε, κατά την περίοδο 2022-2024 το ετήσιο κόστος των ρευματοκλοπών έφτασε τα 450 εκατ. ευρώ, ποσό που τελικά επιβαρύνει το σύνολο των καταναλωτών.

Νέο πλαίσιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, έχει δημιουργηθεί νέο σύστημα επισήμανσης για τους καταναλωτές που δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους.

Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή χωρίς προηγουμένως να έχει τακτοποιήσει την οφειλή του.

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές υπολογίζονται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο βάρος μετακυλίεται τελικά στο σύνολο των καταναλωτών.

Στόχος του νέου πλαισίου είναι να περιοριστεί η δυνατότητα συστηματικής αλλαγής προμηθευτή από καταναλωτές που αφήνουν ανεξόφλητες οφειλές, χωρίς προηγουμένως να προχωρούν σε διακανονισμό.

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