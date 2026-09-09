Χειροπέδες σε 53χρονο διακινητή μεταναστών στην Εγνατία Οδό - Έκρυβε τους δύο στο πορτμπαγκάζ

Snapshot Συνελήφθη 53χρονος Ρουμάνος στην Εγνατία Οδό για παράνομη διακίνηση και μεταφορά επτά αλλοδαπών.

Δύο από τους μετανάστες βρέθηκαν κρυμμένοι στο πορτπαγκάζ του οχήματος.

Οι αλλοδαποί προέρχονταν από την Ερυθραία και το Ιράν και δεν είχαν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας.

Ο 53χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 53χρονου υπηκόου Ρουμανίας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενου για παράνομη διακίνηση και μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο του Προφήτη, έπειτα από έλεγχο των αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στο επιβατικό όχημα που οδηγούσε ο 53χρονος. Από τον έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν συνολικά επτά αλλοδαποί, έξι από την Ερυθραία και ένας από το Ιράν, εκ των οποίων οι δύο είχαν τοποθετηθεί στον χώρο των αποσκευών.

Όπως διαπιστώθηκε, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά ή νομιμοποιητικά έγγραφα για τη διαμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση ενώ ο 53χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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