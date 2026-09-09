Μπαγκλαντές: Εξερράγη άρμα μάχης σε άσκηση - Εκτινάχθηκε μέλος του πληρώματος - Βίντεο

Δύο στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και ένας αξιωματικός τραυματίστηκε βαρύτατα το πρωί της Τετάρτης στο Μπαγκλαντές, όταν άρμα μάχης εξερράγη κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στο πεδίο βολής Χαθαζάρι, στην περιοχή Τσατογκράμ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων των Ενόπλων Δυνάμεων (ISPR), το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που το πλήρωμα εκτελούσε βολή. Η έκρηξη ήταν ακαριαία και σφοδρή. Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ο επικεφαλής λοχαγός υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε άμεσα με ελικόπτερο στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο (CMH) στην πρωτεύουσα Ντάκα.

Σκληρά πλάνα που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα X αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του συμβάντος. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται η εκτόνωση του ωστικού κύματος τη στιγμή της πυροδότησης, το οποίο εκτινάσσει βίαια μέλος του πληρώματος έξω από τον πύργο του άρματος.

Κινεζικής προέλευσης το άρμα μάχης Type 59

Αναφορές ταυτοποιούν το τεθωρακισμένο ως άρμα κινεζικής προέλευσης τύπου Type 59, πιθανότατα κάποια από τις εκσυγχρονισμένες παραλλαγές Durjoy (Type 59G ή Type 69-IIG) που διατηρεί στο οπλοστάσιό του ο Στρατός του Μπαγκλαντές. Όπως ανακοινώθηκε, οι στρατιωτικές αρχές έχουν ήδη εκκινήσει έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτίων, εστιάζοντας σε ενδεχόμενη καταστροφική αστοχία πυρομαχικού στη θαλάμη ή διάρρηξη του πυροβόλου. Την ίδια ώρα, η κατάσταση της υγείας του τραυματία αξιωματικού παραμένει κρίσιμη.

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