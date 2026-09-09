«Οι πρόσφυγες είναι στο στόχαστρο» λέει ο πρόεδρος της τουρκικής κοινότητας μετά την νίκη του AfD

Ο Γκιοκάι Σοφούογλου κάλεσε το Βερολίνο να επιτρέψει στους μετανάστες να εγκαταλείψουν άμεσα το ανατολικό κρατίδιο, υποστηρίζοντας ότι κινδυνεύουν από επιθέσεις ακροδεξιών στοιχείων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Οι πρόσφυγες είναι στο στόχαστρο» λέει ο πρόεδρος της τουρκικής κοινότητας μετά την νίκη του AfD
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πρόεδρος της τουρκικής κοινότητας στην Γερμανία, Γκιοκάι Σοφούογλου, ζήτησε επισήμως από την κυβέρνηση του Βερολίνου να καταργήσει τον υποχρεωτικό περιορισμό διαμονής για τους αιτούντες άσυλο στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Η παρέμβασή του έρχεται ως άμεση συνέπεια των εκλογών της 6ης Σεπτεμβρίου, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) πέτυχε μια σαρωτική νίκη που αλλάζει τις ισορροπίες. Το κόμμα συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων και κατέλαβε 39 από τις 83 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο του Μαγδεμβούργου, μένοντας μόλις τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία των 42 εδρών.

«Οι άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν έχουν πλέον χρόνο για θεωρητικές συζητήσεις περί ασφάλειας», δήλωσε ο Τούρκος επικεφαλής στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, τονίζοντας ότι οι κρατικές αρχές οφείλουν να παρέμβουν αποφασιστικά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πρόσφυγες βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο: «Καλούμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να άρει την υποχρέωση διαμονής για τους πρόσφυγες. Κανείς δεν πρέπει να υποχρεώνεται να παραμένει σε ένα μέρος όπου κινδυνεύει να γίνει στόχος ακροδεξιών εξτρεμιστών. Δεν πρέπει να περιμένουμε να αντιδράσουμε αφού πρώτα θρηνήσουμε νεκρούς».

Γερμανία Σαξονία Άνχαλτ AfD

Υποστηρικτές του AfD σε προεκλογική συγκέντρωση στη Σαξονία - Άνχαλτ

ΑΡ

Το γερμανικό σύστημα διασποράς και το τείχος προστασίας

Στη Γερμανία η νομοθεσία δεν επιτρέπει στους μετανάστες να επιλέγουν ελεύθερα τον τόπο κατοικίας τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του ασύλου, οι αιτούντες δεσμεύονται υποχρεωτικά στην περιοχή του κέντρου φιλοξενίας όπου τοποθετήθηκαν. Ακόμη και μετά την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες, όσο λαμβάνουν κρατικά προνοιακά επιδόματα, ο γερμανικός νόμος περί διαμονής τούς υποχρεώνει να μένουν στο συγκεκριμένο ομόσπονδο κρατίδιο, συνήθως για μία τριετία.

Η κατανομή των προσφύγων ανά τη χώρα γίνεται βάσει ενός αυστηρού συστήματος ποσοστώσεων, της περίφημης φόρμουλας του Κένιγκσταϊν (Königstein), η οποία υπολογίζει τα φορολογικά έσοδα και τον πληθυσμό κάθε κρατιδίου. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, η Σαξονία-Άνχαλτ υποδέχεται περίπου το 2,7% των νέων αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη τη Γερμανία. Όπως πάντως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση στο Βερολίνο δεν εξετάζει καμία αλλαγή στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Ο Σοφούογλου ζήτησε επίσης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα στο νέο κοινοβούλιο του Μαγδεμβούργου αλλά και στις άλλες περιοχές να χρηματοδοτήσουν δομές συμβουλευτικής και προστασίας για τα θύματα ρατσιστικής, αντισημιτικής και αντιμουσουλμανικής βίας. Απηύθυνε αυστηρό μήνυμα να μην υπάρξει καμία απολύτως επαφή ή σύμπραξη με το AfD, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι το λεγόμενο «τείχος προστασίας» που έχουν εξαγγείλει οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις δεν επιτρέπεται να ανοίξει καμία πόρτα διαλόγου.

Germany Far Right

Χλευασμός στα δίκτυα και εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις

Στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως στην πλατφόρμα X, η απαίτηση του Τούρκου προέδρου αντιμετωπίστηκε με έντονο σαρκασμό. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του αν απλώς φύγουν οι μετανάστες από την περιοχή. Άλλοι παρατήρησαν πως αν αρθούν τα γεωγραφικά εμπόδια, όλοι θα καταλήξουν στο Βερολίνο ή στη Βαυαρία, υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότεροι ντόπιοι κάτοικοι θα επικροτούσαν τη μείωση των αφίξεων. Δεν έλειψαν και εκείνοι που σημείωσαν με νόημα ότι η «υποχρέωση διαμονής» θα έπρεπε να ισχύει για τις χώρες καταγωγής τους. Σε πρακτικό επίπεδο, η διανομή των προσφύγων αποτελεί κοινή αρμοδιότητα ομοσπονδίας και κρατιδίων. Εάν αφαιρεθεί ο περιορισμός για ένα μόνο κρατίδιο, ολόκληρο το οικονομικό και κοινωνικό φορτίο θα μεταφερθεί αυτομάτως στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Πάντως, η δημόσια παρέμβαση επανέφερε στο προσκήνιο τα σημαντικά οικονομικά ποσά που εισπράττει η τουρκική οργάνωση απευθείας από τα γερμανικά ταμεία. Με βάση το επίσημο μητρώο διαφάνειας της Bundestag, οι κρατικές επιχορηγήσεις και ενισχύσεις άνω των 10.000 ευρώ προς την TGD ανήλθαν το 2025 σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα χρήματα, περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από το πρόγραμμα «Gemeinsam Schaffen» του γερμανικού υπουργείου Οικογένειας, 1,6 εκατομμύρια ευρώ από τη δράση «Kultur macht stark» και 630.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Demokratie leben!». Η ίδια η οργάνωση διατείνεται ότι μεταβιβάζει ένα μέρος αυτών των κονδυλίων σε άλλους φορείς.

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