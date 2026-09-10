Κόστα Ρίκα: 119χρονος διεκδικεί τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο

Σε μια από τις ελάχιστες «Μπλε Ζώνες» του πλανήτη, όπου η μακροζωία αποτελεί τρόπο ζωής, ένας 119χρονος από την Κόστα Ρίκα διεκδικεί τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο

Νατάσα Παυλοπούλου

Κόστα Ρίκα: 119χρονος διεκδικεί τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Χοσέ Φλόρες περνά ήρεμα τις μέρες του σε ένα ξύλινο σπιτάκι στο Σαρντινάλ της Κόστα Ρίκα, μόλις είκοσι λεπτά από τις ακτές του Ειρηνικού. Τη φροντίδα και τα γεύματά του έχει αναλάβει η εγγονή του, με την οποία μάλιστα διασκεδάζει κάνοντας... μπρα ντε φερ. Τα οικογενειακά και επίσημα έγγραφα πιστοποιούν πως διανύει το 119ο έτος της ηλικίας του —στοιχείο που τον κατατάσσει ως τον γηραιότερο άνδρα στον πλανήτη—, η διεθνής αναγνώριση ωστόσο εκκρεμεί, καθώς ειδικοί αναλύουν τα ιστορικά αρχεία για να επαληθεύσουν την ακριβή ημερομηνία γέννησής του

Ο πρώην αγρότης, γεννημένος σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα και την ταυτότητά του στις 11 Ιουλίου του 1907, περνά πλέον τις μέρες του περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, η οποία αριθμεί 8 παιδιά, 23 εγγόνια, 25 δισέγγονα και μία τρισέγγονη.

Το Σαρντινάλ είναι μια ζεστή πόλη στη χερσόνησο Νικόγια, μία από τις πέντε περιοχές του κόσμου που είναι κοινώς γνωστές ως «Μπλε Ζώνες», όπου οι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο και πιο υγιεινά και είναι πιο πιθανό να φτάσουν στην ηλικία των 100 ετών. Οι ντόπιοι αποδίδουν τη μακροζωία τους στο νερό που είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο, στην παραδοσιακή διατροφή με βάση το καλαμπόκι και τα φασόλια, αλλά και στο σωματικό μόχθο σε συνδυασμό με τους στενούς οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς.

Η Έλεν Φλόρες, εγγονή και φροντίστρια του Χοσέ, είπε ότι ο παππούς της, ο οποίος πέρασε τη ζωή του εργαζόμενος στην επαρχία, τώρα ζει «ήρεμα και ευτυχισμένα». Κατά καιρούς, θυμάται ιστορίες από τη ζωή του, λέει κάποιο αστείο, ενώ αποδίδει τη μακροζωία του στην οικογένειά του. «Χωρίς αγάπη, χωρίς στοργή, χωρίς φροντίδα, δεν θα ήταν ακόμα εδώ», είπε.Για τον Χόρχε Βίντας, ιδρυτή του Συνδέσμου Μπλε Ζώνης της Χερσονήσου Nικόγια, ο οποίος μελετά τη μακροζωία στην περιοχή, άλλοι παράγοντες βοηθούν επίσης στην εξήγηση περιπτώσεων μακροζωίας, όπως αυτή του Φλόρες .

Όπως εξηγεί ο Βίντας, η οικογένεια και η κοινωνικότητα αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τους κατοίκους, παράλληλα με τη βαθιά πνευματικότητα, την πίστη και τη διαρκή σωματική δραστηριότητα. Ο Σύνδεσμος Μπλε Ζώνης της Χερσονήσου Νικόγια έχει συγκεντρώσει μια σειρά από ιστορικά ντοκουμέντα, από το πιστοποιητικό βάπτισης έως μεταγενέστερα δημόσια έγγραφα, προκειμένου να επικυρωθεί επίσημα η ηλικία του.

Καθώς η διαδικασία επικύρωσης συνεχίζεται, η οικογένεια του Φλόρες περιμένει μια απάντηση που, σύμφωνα με την Έλεν Φλόρες, θα έχει νόημα πέρα ​​από το δικό τους νοικοκυριό.«Θα ήταν πηγή υπερηφάνειας, τόσο για την οικογένεια όσο και για τη χώρα», είπε. Η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο είναι η Έθελ Κάτερχαμ από τη Βρετανία. Γεννημένη στις 21 Αυγούστου του 1909 στο Χαμσάιρ της Αγγλίας, έκλεισε τα 117 της χρόνια το 2026. Αναγνωρίστηκε ως η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκας τον Απρίλιο του 2025.

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