Νέο πλήγμα του αμερικανικού στρατού σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έπληξε ένα ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρεις άνθρωποι, στο πλαίσιο της έντονα αμφιλεγόμενης εκστρατείας της Ουάσινγκτον.

«Στις 9 Σεπτεμβρίου, η Δύναμη Task Force Western Hemisphere πραγματοποίησε ένα θανατηφόρο πλήγμα εναντίον ενός ταχύπλοου σκάφους που δραστηριοποιούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας αποκάλυψαν την ενεργή συμμετοχή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν τρεις ναρκοτρομοκράτες», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (SOUTHCOM), η οποία δημοσίευσε στο «X»

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Τουλάχιστον 224 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους -μέχρι στιγμής- από αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear, μιας εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, έχει ως στόχο τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών. Να σημειωθεί ότι αρκετοί επιζώντες των επιθέσεων θεωρούνται νεκροί.

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τους νεκρούς «παράνομους μαχητές» και διεκδικεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί θανατηφόρες επιθέσεις χωρίς δικαστικό έλεγχο, βάσει μιας απόρρητης απόφασης του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτές διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.