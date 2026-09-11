Αλάσκα: 15χρονος ναυαγός 3 μέρες επέπλεε μόνος στη θάλασσα στους 4°C

Snapshot Ένα 15χρονο αγόρι επέζησε τρεις ημέρες στη θάλασσα μετά τη βύθιση αλιευτικού σκάφους κοντά στην Αλάσκα.

Οι δύο συνεπιβάτες του, ο μεγαλύτερος αδερφός και ο ξάδερφός του, βρέθηκαν νεκροί μετά την ανατροπή του σκάφους.

Το αλιευτικό σκάφος ανατράπηκε λόγω κακοκαιρίας και μπλοκαρίσματος της μηχανής από πετονιά.

Ο 15χρονος διασώθηκε σε κατάσταση υποθερμίας, ενώ η ακτοφυλακή ξεκίνησε την έρευνα με καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών.

Η επιβίωση του αγοριού σε νερά 4°C χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως θαύμα. Snapshot powered by AI

Από θαύμα επέζησε ένα 15χρονο αγόρι, όταν το αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα δύο άτομα βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας.

Τη Δευτέρα μία φιγούρα ντυμένη με κίτρινο αδιάβροχο και μαύρη κουκούλα προσελκύει την προσοχή της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Είναι ο Πάρκερ, 15 ετών, που αγνοείται στη θάλασσα μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του και τον ξάδελφό τους, για 3 ημέρες.

Ο «επιζών διασώθηκε από το αναποδογυρισμένο σκιφ με συμπτώματα υποθερμίας», δήλωσαν αξιωματούχοι.

États-Unis: un adolescent de 15 ans, seul survivant d'un naufrage, secouru pic.twitter.com/9hGnzicf7D — BFM (@BFMTV) September 11, 2026

Οι άλλοι δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί μετά την ανατροπή του αλιευτικού σκάφους μήκους 18 ποδιών στο οποίο επέβαιναν περίπου 4 μίλια ανατολικά του νησιού St. Lawrence, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Πάρκερ, ο μεγαλύτερος αδερφός του Σίντνεϊ και ο ξάδερφός τους είχαν φύγει από το νησί Σεντ Λόρενς, ανατολικά της Αλάσκας, το βράδυ της Παρασκευής για να πάνε για ψάρεμα. Η επιστροφή τους ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή.

Ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, μια πετονιά πιάστηκε στη μηχανή του σκάφους, με αποτέλεσμα να ανατραπεί λόγω κακοκαιρίας. Ο Σίντνεϊ, ο οποίος προσπαθούσε να ανακτήσει ένα σωσίβιο για τον Πάρκερ, παρασύρθηκε ενώ ο Πάρκερ και ο ξάδερφός του κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην κορυφή του κύτους.

Ο 15χρονος και ο ξάδερφός του έμειναν μαζί όλο το βράδυ, μέχρι που ο τελευταίος, πανικόβλητος, αποφάσισε να πηδήξει από τη βάρκα. «Κολύμπησε μόνο περίπου 1.50 με 2 μέτρα πριν πνιγεί», είπε στο NBC News ο άλλος αδερφός του Πάρκερ.

"Νερό στους 4°C"

Η ακτοφυλακή είπε ότι ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σκάφους το βράδυ της Κυριακής, αλλά μπόρεσε να ξεκινήσει την έρευνα μόνο το επόμενο πρωί λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Μετά την εξαφάνιση του αδελφού και του ξαδέλφου του, ο Πάρκερ παρέμεινε στο κύτος του αλιευτικού σκάφους περιμένοντας τη διάσωση. «Ήταν γονατιστός, προσευχόταν ασταμάτητα», είπε ο αδερφός του στο NBC News. «Είπε ότι ήταν πεπεισμένος ότι θα το ξεπεράσει. Ήταν πεπεισμένος ότι θα τον έβρισκαν και ότι θα ήταν σώος και αβλαβής, και αυτό έγινε».

«Δεν επιβιώνεις από τέτοιου είδους καταστάσεις», είπε ο υποπλοίαρχος Jonathon Resch στο ABC News, λέγοντας ότι «δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα θαύμα».

«Δεν αναποδογυρίζουμε και δεν περνάμε τη νύχτα ακυβέρνητοι. Δεν επιβιώνεις σε ζεστά νερά, πόσο μάλλον σε νερό, ας πούμε, στους 4°C», είπε.