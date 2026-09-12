Έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Βουλγαρία - Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες

Snapshot Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκαν σε αποθήκη όπλων κοντά στο χωριό Τσάρεβα Λιβάντα στην κεντρική Βουλγαρία.

Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών της εταιρείας EMCO μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι εγκαταστάσεις της EMCO ανήκουν στον Βούλγαρο έμπορο όπλων Εμιλιάν Γκέμπρεφ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι ήταν στόχος επιθέσεων από Ρώσους πράκτορες.

Η Βουλγαρία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για έξι Ρώσους που κατηγορούνται για εμπλοκή σε καταστροφές αποθηκών όπλων της EMCO με πυρομαχικά προοριζόμενα για Ουκρανία και Γεωργία.

Η Ρωσία έχει απορρίψει τις κατηγορίες που σχετίζονται με τις επιθέσεις και τις εκρήξεις σε αποθήκες όπλων. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά που προκαλείται σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις λίγες τελευταίες εβδομάδες.

Από την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσάρεβα Λιβάντα, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Στο επίκεντρο και πάλι η EMCO

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά σημειώθηκε σε εγκατάσταση της EMCO. Έκρηξη είχε σημειωθεί και σε άλλη εγκατάσταση της EMCO τον προηγούμενο μήνα.

«Αυτή τη στιγμή, η φωτιά βρίσκεται στο χώρο των αποθηκών του εργοστασίου. Κινείται από αποθήκη σε αποθήκη», δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στους δημοσιογράφους η περιφερειακή κυβερνήτης της επαρχίας του Γκάμπροβο, Κριστίνα Σιντόροβα.

Ιδιοκτήτης της EMCO είναι ο Βούλγαρος έμπορος όπλων Εμιλιάν Γκέμπρεφ, οι εγκαταστάσεις του οποίου, όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς της Βουλγαρίας, είχαν αποτελέσει στόχος προηγούμενων επιθέσεων από Ρώσους πράκτορες.

Το 2024, η Βουλγαρία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης έξι Ρώσων πολιτών που κατηγορούνταν για ανάμιξη στην καταστροφή αποθηκών όπλων της EMCO, στις οποίες ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ουκρανία και τη Γεωργία, στο διάστημα από το 2011 ως το 2020.

Εισαγγελείς είχαν πει συνδέσει τότε τις εκρήξεις στη Βουλγαρία με μια απόπειρα δηλητηρίασης του Γκέμπρεφ το 2015 και με εκρήξεις που είχαν σημειωθεί το 2014 σε αποθήκες πυρομαχικών στην Τσεχία.

Η Μόσχα έχει απορρίψει τις κατηγορίες.