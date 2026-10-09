Θρίλερ στη Γερμανία: Δύο νεκροί σε έλεγχο όπλων στη Βαυαρία – Ταμπουρωμένος ο δράστης

Snapshot Δύο υπάλληλοι της τοπικής διοίκησης σκοτώθηκαν σε προγραμματισμένο έλεγχο για όπλα στο Μπέρνγκαου της Βαυαρίας.

Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά των υπαλλήλων και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο κτίριο.

Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί, μαζί με ειδικές δυνάμεις και τεθωρακισμένο όχημα, συμμετέχουν στην επιχείρηση γύρω από το σημείο.

Οι αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τον δράστη, χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμη έφοδος στο κτίριο.

Ο κίνδυνος περιορίζεται στην περιοχή γύρω από το κτίριο, ενώ το κέντρο του Μπέρνγκαου παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μπέρνγκαου της Βαυαρίας, μετά τον θάνατο δύο υπαλλήλων της τοπικής διοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα.

Οι δύο υπάλληλοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, είχαν μεταβεί σε κατοικία για προγραμματισμένο έλεγχο σε άτομο που είχε στην κατοχή του όπλα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Αρχικά οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι και οι δύο είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του άνδρα, ενώ αργά το βράδυ ειδικές δυνάμεις εντόπισαν και τη σορό της γυναίκας μέσα στο κτίριο. Η αστυνομία εκτιμά ότι είχε δεχθεί θανάσιμα πυρά από την αρχή του περιστατικού.

Ταμπουρωμένος στο σπίτι ο ένοπλος

Μετά τους πυροβολισμούς, ο φερόμενος ως δράστης κλείστηκε στο κτίριο και παραμένει εκεί, ενώ οι αρχές έχουν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις γύρω από το σημείο.

Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί, ανάμεσά τους και άνδρες ειδικών μονάδων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο και έχει μεταφερθεί στην περιοχή τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τον άνδρα και μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε αποφασιστεί εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί έφοδος στο κτίριο.

Η αστυνομία είχε αρχικά καλέσει τους κατοίκους να μην εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Αργότερα διευκρίνισε ότι ο κίνδυνος περιορίζεται στην περιοχή γύρω από το κτίριο όπου βρίσκεται ο ένοπλος και ότι στο υπόλοιπο Μπέρνγκαου δεν υπάρχει άμεση απειλή.

Το κέντρο της κοινότητας, που αριθμεί περίπου 2.600 κατοίκους, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο.

Οι πρώτες κλήσεις στην αστυνομία έγιναν περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, όταν κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη ή για το τι ακριβώς προηγήθηκε πριν ανοίξει πυρ κατά των δύο υπαλλήλων.