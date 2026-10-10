Η πρώτη σκέψη στον σεισμό.... Σώζεις την κάβα! Το viral βίντεο

Snapshot Ένας ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά την Παρασκευή.

Σε ένα κατάστημα, ομάδα ανδρών προτίμησε να προστατεύσει τα μπουκάλια αλκοόλ αντί να φύγει αμέσως.

Τα ράφια και τα μπουκάλια άρχισαν να τρέμουν και να πέφτουν κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Το βίντεο με την αντίδραση των ανδρών έγινε viral, δείχνοντας την προτεραιότητα που έδωσαν στην κάβα. Snapshot powered by AI

Ο ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά την Παρασκευή, αιφνιδίασε τον κόσμο.

Συνήθως η πρώτη αντίδραση είναι η αυτοπροστασία. Όμως σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, μία ομάδα ανδρών αντιδρά προστατευτικά απέναντι στα μπουκάλια με αλκοόλ.

Σε ένα κατάστημα, όταν η γη αρχίζει να σείεται, τα ράφια τρέμουν και τα μπουκάλια αρχίζουν να πέφτουν... τότε αρχίζουν να τρέχουν, αντί προς την έξοδο, προς το εσωτερικό του καταστήματος, βάζοντας ασπίδα το σώμα τους για να σώσουν τα πολύτιμα μπουκάλια...