Ζόφια Τορότσικ: «Έσπασε» το παγκόσμιο ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης στα 108 μέτρα

Snapshot Η Ζόφια Τορότσικ από την Ουγγαρία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης με βάθος 108 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βάθους Απνοής 2026 στην Κύπρο.

Η κατάδυση διήρκεσε τέσσερα λεπτά και το νέο ρεκόρ αναμένεται επικύρωση.

Το ρεκόρ αυτό ξεπέρασε το προηγούμενο των 103 μέτρων στην κατηγορία Free Immersion (FIM).

Η Τορότσικ κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο για δεύτερη συνεχή χρονιά στην κατηγορία FIM.

Το αγώνισμα FIM περιλαμβάνει κατάδυση και ανάδυση με έλξη πάνω σε γραμμή κατάδυσης μόνο με τα χέρια. Snapshot powered by AI

Η ελεύθερη δύτρια Ζόφια Τορότσικ από την Ουγγαρία, κατέγραψε παγκόσμιο ρεκόρ με κατάδυση βάθους 108 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βάθους Απνοίας του 2026, που διεξήχθη στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας τον παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία της ελεύθερης κατάδυσης.

Η κατάδυση διάρκειας τεσσάρων λεπτών ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ σε ένα αγώνισμα όπου το ρεκόρ έχει αλλάξει χέρια πέντε φορές φέτος. Το νέο ρεκόρ βρίσκεται σε αναμονή επικύρωσης.

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Στην αρχή του τρέχοντος έτους το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών Free Immersion (FIM) ήταν 103 μέτρα.

Η Ουγγαρέζα στέφθηκε επίσης Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γυναικών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον διαγωνισμό και πήρε τον τίτλο του πρωταθλήματος στο αγώνισμα FIM, το οποίο περιλαμβάνει ελεύθερους δύτες που κατεβαίνουν και επιστρέφουν στην επιφάνεια τραβώντας τους εαυτούς τους κατά μήκος της γραμμής κατάδυσης με τα χέρια τους.

Η Törőcsik ολοκλήρωσε την κατάδυση ρεκόρ της σε τέσσερα λεπτά και πανηγύρισε πίσω στην επιφάνεια πετώντας την ανακτημένη ετικέτα βάθους ψηλά στον αέρα.

«Η ευτυχία μου ήταν στα ύψη σήμερα», είπε και αργότερα σκέφτηκε: «Κάθε φορά που νικάς τον εαυτό σου, σε φέρνει πιο κοντά σε αυτή τη φωνή στο κεφάλι σου που τελικά λέει: ναι, είσαι πράγματι ικανός για αυτό».