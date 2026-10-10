«Έρωτας με την πρώτη ματιά»: Εκείνος 21, εκείνη 80 - Η ρομαντική πρόταση γάμου στην «κοπέλα» του

Snapshot Ο 21χρονος Μεχμέτ Ντεμίρ από την Τουρκία έκανε πρόταση γάμου στην 80χρονη σύντροφό του στην Ιταλία, εκφράζοντας έρωτα με την πρώτη ματιά.

Το ζευγάρι έχει διαφορά ηλικίας 59 ετών, αλλά ο Μεχμέτ δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ηλικία ή τα χρήματα της συντρόφου του.

Ο Μεχμέτ μετακόμισε στην Ιταλία, πήρε το όνομα Τζουζέπε Ντάνα και έγινε Ιταλός πολίτης.

Το ζευγάρι σχεδιάζει να γυρίσει στην Τουρκία για να παντρευτεί σύμφωνα με τις τοπικές παραδόσεις και έθιμα.

Η πρόταση γάμου έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αμφιβολίες στο διαδίκτυο σχετικά με τα κίνητρα και την αυθεντικότητα του έρωτα τους. Snapshot powered by AI

Ένας κεραυνοβόλος έρωτας έχει σκανδαλίσει την Τουρκία και αυτό επειδή το ζευγάρι έχει μία τεράστια διαφορά ηλικίας, 59 ετών. Ο μέλλων γαμπρός είναι 21 ετών, και η μέλλουσα νύφη 80.

Ο 21χρονος Μεχμέτ Ντεμίρ από το Μαρντίν Κιζιλτεπέ της Τουρκίας έκανε πρόταση γάμου στην 80χρονη κοπέλα του από την Ιταλία, παραδεχόμενος ότι την «Ερωτεύτηκα όταν την είδα για πρώτη φορά».

Ο 21χρονος έκαναν πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, δίπλα στη θάλασσα στην Ιταλία, ενώ και οι δύο ήταν ντυμένη σαν σε γάμο. Εκείνος με γαμπριάτικο κοστούμι και εκείνη με νυφικό.

Όσο για την πάνω από μισό αιώνα διαφορά ηλικίας, ο Μεχμέτ λέει πως δεν τον νοιάζει και σπεύδει να διευκρινίσει: «Δεν κυνηγάω τα χρήματά της. Ερωτεύτηκα όταν την είδα για πρώτη φορά στο Μαρντίν και δεν μπορούσα να ξεφύγω ξανά από αυτήν».

Ο Ντεμίρ, ο οποίος μετακόμισε στην Ιταλία με τη μέλλουσα σύζυγό του, είπε ότι πήρε το όνομα «Τζουζέπε Ντάνα» και έγινε Ιταλός πολίτης.

Ο Μεχμέτ Ντεμίρ δήλωσε ότι ήθελαν να έρθουν στο Κιζιλτεπέ με την κοπέλα του το συντομότερο δυνατό και να κάνουν τον γάμο τους σύμφωνα με τις δικές τους παραδόσεις και έθιμα.

⚡️🚨قصة حب مثيرة والرجل يقول : لا أسعى او أطارد الاموال . قصة حب محمد من كزلتيبي تصبح حديث تركيا وقال : "عندما رأيتها لأول مرة وقعت في غرامها" وقد أصبحت الصور الرومانسية التي التقطها محمد دمير، البالغ من العمر 21 عامًا من كزلتيبي، مع حبيبته البالغة من العمر 80 عامًا، والتي تعرّف عليها في ماردين، على شاطئ البحر في إيطاليا مرتديين فستانًا زفافيًا وبدلة عريس، حديث مواقع التواصل . أكد الثنائي، اللذان يفصلهما فرق عمر يبلغ 59 عامًا، أنهما لا يهتمان بالفارق العمري، وقال محمد دمير: "أنا لست خلف أموالها. في ماردين، عندما رأيتها لأول مرة وقعت في غرامها، ولم أتمكن من الابتعاد عنها بعد ذلك." نقل دمير مع حبيبته إلى إيطاليا، حيث أخبر أنه اتخذ اسم "جوزيبي دانا" وأصبح مواطنًا إيطاليًا. أشار محمد دمير إلى أنه يرغب في العودة إلى كزلتيبي مع حبيبته في أقرب وقت ممكن لإقامة حفل زفافهما وفقًا لتقاليدهم . — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) October 9, 2026

Το βίντεο με τη ρομαντική πρόταση γάμου έχει προκαλέσει πολλά σχόλια στο διαδίκτυο, με μία διάσταση να αφορά στο γεγονός ότι Τούρκοι πολίτες συνάπτουν γάμους με Ευρωπαίους, ώστε να αποκτήσουν ευρωπαϊκά έγγραφα. Κάποιοι απλά πιστεύουν ότι κυνηγάει τα λεφτά της, και σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να πείθεται για τον «αληθινό« έρωτά τους.