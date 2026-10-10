Έλα Λάνγκλεϊ: Απειλές για βόμβα ακυρώνουν την τελευταία συναυλία της

Snapshot Η συναυλία της Έλα Λάνγκλεϊ στην Τούλσα ακυρώθηκε λόγω απειλής για βόμβα που θεωρήθηκε σοβαρή από τις αρχές.

Η ακύρωση συνέβη μετά την αποκάλυψη φωτογραφιών της τραγουδίστριας με νεκρά ζώα από κυνήγι, που προκάλεσαν έντονη κριτική.

Οι θαυμαστές ενημερώθηκαν για επιστροφή των εισιτηρίων, ενώ η ίδια η Λάνγκλεϊ εξέφρασε τη λύπη της και τόνισε ότι προέχει η ασφάλεια.

Παρά τις έρευνες, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, αλλά υπήρξε τηλεφωνική κλήση που προειδοποιούσε για χρήση πυροβόλων όπλων και βομβών στην εκδήλωση.

Η Έλα Λάνγκλεϊ απενεργοποίησε τα σχόλια στην ανάρτησή της μετά την ακύρωση της συναυλίας. Snapshot powered by AI

Σε ακύρωση της συναυλίας της, στην Τούλσα της Οκλαχόμα, μετά την απειλή για βόμβα υποχρεώθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Κάντρι, Έλλα Λάνγκλεϊ, καθώς οι αρχές τη θεώρησαν «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια«.

Αυτό συνέβη μόλις μία μέρα αφότου οι ακόλουθοί της ανακάλυψαν φωτογραφίες της να ποζάρει με νεκρά ζώα, τα οποία είχε κυνηγήσει και σκοτώσει πριν από αρκετά χρόνια.

Η 27χρονη τραγουδίστρια δέχτηκε σφοδρή κριτική στο διαδίκτυο, καθώς φωτογραφίες από την περίοδο 2020–2022 την έδειχναν να ποζάρει περήφανα δίπλα σε πτώματα ελαφιών.

Πριν γίνει διάσημη, η σούπερ σταρ της κάντρι δεν έκρυβε την αγάπη της για το κυνήγι κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας στην Αλαμπάμα, με τις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως να προκαλούν οργή στο διαδίκτυο.

Οι θαυμαστές ενημερώθηκαν ότι τα εισιτήριά τους θα επιστραφούν το συντομότερο δυνατό.

Η Έλα δημοσίευσε επίσης στο Instagram, γράφοντας: «Αυτή η απόφαση ελήφθη κατόπιν συμβουλής των τοπικών αρχών, του χώρου διεξαγωγής και της ομάδας ασφαλείας μου. Γνωρίζω πόσος χρόνος, ταξίδια, χρήματα και προγραμματισμός απαιτούνται για να έρθετε σε μια συναυλία, και δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο λυπάμαι. Δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη ελαφρά τη καρδία – ανυπομονούσα τόσο πολύ να περάσω το βράδυ μαζί σας, αλλά η ασφάλειά σας θα σημαίνει πάντα περισσότερα για μένα από οτιδήποτε άλλο. Αρνούμαι να θέσω κανέναν σε κίνδυνο.»

Στη συνέχεια, η Έλα απενεργοποίησε τα σχόλια στην ανάρτηση.

Παρά τις έρευνες για εκρηκτικά στον χώρο της συναυλίας δεν βρέθηκα κάτι ύποπτο, ωστόσο αργότερα αποκαλύφθηκε πως μία τηλεφωνική κλήση προειδοποιούσε για πιθανή χρήση πυροβόλων όπλων και βομβών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.